Marcas de Valor 2023

Faculdade no ES vai reforçar investimentos em tecnologia em 2024

Multivix focará o desenvolvimento de novas ferramentas on-line com o objetivo de tornar o aluno ainda mais protagonista da jornada de aprendizagem

3 min de leitura min de leitura

Centro Universitário faz parte do complexo educacional da Multivix. (Divulgação)

Educação e tecnologia andam cada vez mais lado a lado na jornada de aprendizagem do aluno. Ferramentas de ponta que conectam o ambiente on-line às salas de aula ajudam a engajar os estudantes em novas modalidades de ensino. Baseada na premissa desse avanço, a Multivix promete incrementar os investimentos nessa frente no próximo ano.

Segundo o diretor-executivo da instituição, Tadeu Penina, em 2024 o foco é impulsionar a Multivix por meio de iniciativas empolgantes que visem a novas tecnologias para que o aluno seja ainda mais protagonista do processo de aprendizagem.

“Acreditamos que a educação muda o mundo e transforma vidas. Multiplicamos conhecimento porque essa é a nossa paixão, é o que nos move. Por isso, estamos investindo em novas tecnologias, aprimorando nossos produtos e serviços e buscando oportunidades de expansão em novos mercados”, salienta o diretor.

Relação com a comunidade

Essas mudanças serão consolidadas porque, de acordo com Penina, fazem parte do DNA da Multivix, que segue identificando “maneiras de impactar positivamente a vida das pessoas”.

Além da graduação, da pós-graduação e dos cursos livres, a Multivix oferece um portfólio de prestação de serviços para a população, como clínica veterinária, atendimentos psicológico, odontológico e fisioterapêutico e até assistência jurídica.

O diretor-executivo cita também o Bolsa Atleta, uma maneira de apoiar o esporte e manter-se alinhado com a educação. Dessa forma, a instituição consegue abrir novas oportunidades para que atletas do Espírito Santo e de outros Estados tenham acesso a um ensino de qualidade enquanto desenvolvem as práticas esportivas.

Para o diretor-executivo da Multivix, Tadeu Penina, investimentos impulsionam educação em diversas áreas profissionais. (Multivix/Divulgação)

“Nós nos dedicamos a colocar os alunos em primeiro lugar, desde o primeiro contato até o momento pós-formatura. Estamos comprometidos em estar presentes no dia a dia, proporcionando uma experiência educacional excepcional. Além disso, buscamos constantemente oportunidades de impactar não apenas nossos alunos, mas também toda a comunidade, compartilhando nossa missão de transformar vidas por meio de um ensino qualificado, acessível e inovador”, destaca.

Reconhecimento do público

O resultado desse empenho, frisa o gestor, está na conquista do primeiro lugar do Marcas de Valor A Gazeta, na categoria “Faculdade”. Para Penina, é essa atuação mais próxima à comunidade que garante o reconhecimento por parte do público à entidade.

Atuamos de forma séria, com variedade de cursos, qualidade de ensino e serviços, acessibilidade a todos e parcerias estratégicas diferenciadas. Afinal, são 24 anos de Multivix e ainda assim construímos uma instituição jovem, moderna e inovadora que está muito ligada à comunidade de todos os municípios do Espírito Santo onde estamos presentes, com projetos educacionais, sociais, ambientais, de extensão e de pesquisa. Tadeu Penina • Diretor-executivo da Multivix

História

Com mais de 50 mil alunos e 300 polos de educação a distância (EaD) no país, a Multivix iniciou a atuação no Espírito Santo em 1999. Hoje, além de sete faculdades presenciais e um centro universitário, dispõe de 90 opções de graduação presencial ou EaD, 150 cursos de pós-graduação e diversas modalidades reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

“Estamos entre as 20 melhores instituições de ensino superior do Brasil, de acordo com o MEC, e isso se deu por meio de muita dedicação, empreendedorismo e inovação. O público percebe e reconhece esse trabalho que se tornou referência no Espírito Santo e agora está em expansão para todo o Brasil”, sublinha Tadeu Penina.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta