Espaço aberto para móveis mais funcionais e sustentáveis

A Móveis Rimo tem, hoje, oito lojas conceito espalhadas pelo Espírito Santo Crédito: Móveis Rimo/Divulgação

Os clientes da Móveis Rimo, a partir do ano que vem, terão à sua disposição produtos com layouts mais modernos e funcionais. É que a marca tem investido em ainda mais melhorias na produção de seus móveis, com um olhar totalmente voltado para o cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade.

Consagrada na 12ª edição do prêmio Marcas de Valor Rede Gazeta como a melhor na categoria “Móveis”, a Rimo foca o caminho do desenvolvimento sustentável, mostrando-se atenta às tendências do mercado moveleiro mundo afora. E esse planejamento com visão de crescimento no longo prazo passa pelas mãos de Luiz Rigoni, diretor-presidente da empresa. A dedicação e a união dos colaboradores em busca do melhor para seus clientes são classificadas por ele como os principais motivos do sucesso alcançado entre o público.

"Desde a sua fundação, a Rimo, que em 2021 completou 32 anos de mercado capixaba, é movida pela força, dedicação e coragem de colaboradores e também de parceiros. Nossa empresa é a junção da nossa vontade com a necessidade de construir um futuro melhor e, assim, cooperar com o desenvolvimento da sociedade capixaba" Luiz Rigoni - Diretor-presidente da Móveis Rimo

Com sede e parque fabril localizados em Linhares, no Norte do Estado, além da loja de fábrica, a Rimo tem, hoje, oito lojas conceito espalhadas pelo Espírito Santo. E, de acordo com Rigoni, em todos os seus empreendimentos, a marca preza pela qualidade.

“Em nossa empresa, seja qual for o processo, sempre prezamos pela qualidade, bom atendimento e inovação, que, somados, resultam em produtos que realmente atendem às necessidades de nossos clientes”, frisa o executivo, que ainda menciona o respeito da marca à comunidade em que está inserida e, mais uma vez, ao meio ambiente.

Juntam-se às políticas de produção e atendimento da empresa as lições aprendidas durante a pandemia da Covid-19. No caso da Rimo, o impacto deu-se sobretudo em virtude do aumento no preço da matéria-prima utilizada na fabricação de seus produtos, impulsionado pela alta do dólar diante do real.

Para Rigoni, o grande desafio da empresa neste cenário pandêmico, marcado por inúmeras restrições, foi garantir a sustentabilidade de seus processos, sem “pesar a mão” para nenhum lado – especialmente o do consumidor, que “se tornou mais criterioso em relação ao seu poder de compra, para não comprometer a renda familiar”. Ele ainda lembrou que a Rimo sempre respeitou e seguiu todas as regras sanitárias impostas para o combate ao coronavírus.

SUSTENTABILIDADE

A preocupação com a produção em larga escala, porém dentro de um quadro de sustentabilidade e responsabilidade ambiental, pauta toda a política de desenvolvimento e expansão da Rimo. O discurso é presente em todos os posicionamentos da empresa.

Um exemplo disso é que, em um setor que conta com mais de 30 mil empresas moveleiras, a Rimo é uma das poucas que possui o certificado ISO 9001. Isso, de acordo com o diretor-presidente da marca, é um reflexo da crença da empresa na gestão de qualidade.

A Rimo é uma das primeiras empresas do setor a fabricar móveis com 100% de madeira reflorestável. Já as fábricas da marca são equipadas com filtros ecológicos, que retêm milhares de metros cúbicos de resíduos de MDF, evitando que essas partículas sejam dispersas no ar.