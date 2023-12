Marcas de Valor 2023

Doces traços de identidade moldam “A Cara do Capixaba”

Produtos icônicos que fortalecem o vínculo da Garoto com o consumidor impulsionam protagonismo da marca não só no Estado, mas também no Brasil

3 min de leitura min de leitura

A Garoto atua no mercado há 94 anos, sendo referência em inovação nas operações. (Chocolates Garoto/Divulgação)

Uma caixinha amarela, protagonista de tantas lembranças e momentos de afeto. E não importa o lugar do mundo em que se esteja: essa mesma caixinha vai representar um Estado inteiro, o Espírito Santo. Afinal, ela é o produto mais icônico da empresa que é a cara do capixaba. Impossível não perceber logo que essa referência é creditada à Chocolates Garoto.

Na 14ª edição do Marcas de Valor A Gazeta, a companhia ficou em primeiro lugar em duas categorias: “Alimentos” e “A Cara do Capixaba”. A dupla liderança reforça a credibilidade da marca após tantos anos de existência. São mais de nove décadas construindo uma história sólida ao lado dos consumidores.

“A Chocolates Garoto é uma marca que se orgulha de ser 100% brasileira e capixaba. Esse tipo de reconhecimento é resultado da potência das conexões que buscamos constantemente fortalecer com nosso público”, comenta o gerente de Marketing da Garoto, Marcos Freitas.

Muito além dos chocolates

A história da empresa não se resume aos chocolates produzidos na fábrica. Além de dispor de um portfólio com produtos que fazem parte da memória e dia a dia do consumidor, como o Serenata de Amor, o Talento e o Baton, a marca faz-se presente em outras frentes. Um grande exemplo é a Dez Milhas Garoto, uma das principais corridas de rua do país e a mais importante do Espírito Santo, que chegou à 32ª edição em 2023.

“A Dez Milhas é essencial para aumentar ainda mais o nosso relacionamento com os consumidores e com a população local. O papel que exercemos na sociedade e a forma como oferecemos experiências são grandes diferenciais”, afirma Freitas. Grande geradora de empregos locais, a empresa é destaque, ainda no cenário turístico capixaba.

Corrida Dez Milhas Garoto, a principal do Espírito Santo, é uma realização da empresa para estreitar relacionamento com a população. (Divulgação)

A fábrica, instalada no bairro da Glória, em Vila Velha, é um dos principais pontos de visitação no Estado. “Em outras palavras, o que torna a Garoto uma marca de valor são o papel que exerce na sociedade e a maneira que oferece experiências para os consumidores”, defende o gerente de Marketing.

Parar no tempo? Jamais

Mesmo sendo uma marca quase centenária – são 94 anos de história –, a Garoto acredita no poder da inovação propositiva como um compromisso com as necessidades não apenas de seus consumidores, colaboradores, fornecedores e parceiros, mas também do planeta. Segundo Marcos Freitas, um exemplo são os investimentos recentes para o fortalecimento da indústria 4.0, visando à maior eficiência e inteligência operacional.

Na frente de ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), a empresa está comprometida com o desenvolvimento sustentável. Para isso, como parte do Grupo Nestlé, integra o programa Nestlé Cocoa Plan, iniciado no Brasil em 2010, que busca o desenvolvimento sustentável das fazendas de cacau, com ênfase na melhoria da qualidade do alimento e na produtividade e rentabilidade das propriedades.

O Nestlé Cocoa Plan tem hoje 1.985 produtores certificados e deve chegar a 2.500 até o fim deste ano. “Autenticidade, transformação, inovação e credibilidade também são atributos presentes na essência do nosso negócio. O consumidor pode perceber cada um deles em nossos produtos, que são fabricados com a melhor qualidade e responsabilidade, em um trabalho que vai desde o campo até o lar das pessoas”, pontua Freitas.

Marcos Freita informa planos da Chocolates Garoto para 2024. (Garoto/Divulgação)

Em paralelo a isso, foi anunciado recentemente um investimento de R$ 430 milhões nas operações da Garoto para 2023 e 2024, com foco na modernização e na ampliação da unidade de Vila Velha, além da instalação de linhas de produção para lançamentos em novas categorias.

“Nos últimos anos, a Nestlé vem instalando novas linhas de produção completas, além de fazer a modernização necessária para a melhoria de performance da unidade. Agora, teremos a instalação de uma nova linha para lançamento de produto, inaugurando uma nova categoria, e a ampliação na capacidade da linha de produção de tabletes”, informa o gestor.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta