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Marcas de Valor 2021

Do “7 às 7” para 24 horas na vida do consumidor

Sipolatti investe em canais digitais e aposta na expansão, reforma de lojas e projetos para profissionalizar colaboradores

Publicado em 

17 dez 2021 às 01:20

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 01:20

Sipolatti
O novo centro de distribuição da Sipolatti tem 17 mil metros quadrados e possibilita a geração de mais empregos Crédito: Sipolatti/Divulgação
Quem é que não se lembra do famoso “7 às 7”? A campanha da Sipolatti que não sai da cabeça do público ocupou mais espaço na era digital e criou uma conexão ainda mais estreita com o consumidor, oferecendo serviços durante 24 horas. Muito além de vender, a empresa inovou a forma de se comunicar e passou a fazer parte da vida do capixaba.
Há mais de 61 anos no mercado, a varejista conquistou o primeiro lugar no segmento “Eletroeletrônico” do prêmio Marcas de Valor 2021. “Estar entre as empresas mais admiradas pelos capixabas é fruto de um trabalho diário, é um compromisso que fizemos com nosso público interno e externo, transmitindo os valores da empresa. Ser a marca mais lembrada mostra que estamos no caminho certo, que estamos conectados de forma afetiva com o nosso consumidor. É saber o quanto os capixabas confiam na nossa marca”, festeja a gerente de Marketing da Sipolatti, Tathy Farias.

EXPANSÃO

Segundo ela, para o próximo ano, a empresa aposta na expansão e reforma das lojas, em maior investimento em marketplace e no aprimoramento da profissionalização dos seus colaboradores. Tanto que até o final deste ano contará com sete lojas na Bahia; 39, no Espírito Santo; e um centro de distribuição de 17 mil metros quadrados, que possibilitará a geração de mais empregos, favorecendo a economia do Estado.
Além disso, há um projeto interno para a formação dos colaboradores das lojas, como a Escola de Montadores, que visa a dar oportunidade para aqueles que querem aprender essa profissão.

PANDEMIA

Mesmo com a pandemia, a empresa finaliza 2021 com 1.500 funcionários. Também aprimorou o SAC no ambiente digital para estar mais próxima e mais presente no dia a dia das pessoas, mostrando que a Sipolatti é para todo mundo. Outro diferencial importante foram as parcerias realizadas, para oferecer maior variedade de produtos e marcas aos consumidores, além do bom relacionamento com os canais de distribuição.
"Buscamos o novo, com novos investimentos nos meios digitais, aproximando-nos ainda mais dos nossos consumidores. Um fator muito importante foi o esforço no investimento diante das lojas fechadas, mantendo-nos firmes com entrega rápida, negociando com fornecedores para trazer o melhor para os clientes, realizando ações e promoções, estando presente a todo momento na mente do consumidor"
Tathy Farias - Gerente de marketing da Sipolatti

TRAJETÓRIA

A Sipolatti foi criada em 1960 pelo empresário Aristides Sipolatti, em Paul, Vila Velha. Na loja, de aproximadamente 16 metros quadrados, eram comercializados produtos de papelaria e armarinho e, com o tempo, a variedade de produtos foi ampliada para confecções em geral, bijuterias, cama, mesa e banho, móveis, colchões, entre outros itens.
A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois em Bela Aurora, Cariacica. Hoje a rede conta com quase 40 unidades em vários municípios capixabas, além de estar presente em outros Estados, como a Bahia. “São mais de 61 anos entregando sonhos e buscando a cada dia o melhor atendimento e satisfação do nosso cliente”, enfatiza Thaty Farias.

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