Dalva Ringuier: uma vida devotada à preservação ambiental

Dalva Ringuier é cientista social, especialista em educação ambiental e turismo.

Nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 25 de setembro de 1954.

Casada, tem três filhos, dos quais dois são biólogos, e quatro netos.

Participou de todas as expedições que percorreram o Rio Itapemirim e seus afluentes e esteve presente em todas as lutas em defesa do meio ambiente.

Em 1996 comprou uma propriedade que faz limite com o Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto, e reflorestou, transformando 80% da área em Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN), uma certificação concedida pelo Estado. Isso significa que a área não pode ser alterada, com cortes de árvores ou novas construções, por exemplo. No local, há atividades de pesquisas científicas e visitas turísticas, recreativas e educacionais. No local, ela também construiu uma pousada, cercada de mata e cachoeiras, que permite uma imersão na natureza.