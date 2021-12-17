Crédito alcançado com a preferência do público

A empresa de financiamento de crédito atua no mercado desde 1992 Crédito: Divulgação/Agoracred

Em mais um difícil ano para as famílias e comerciantes que ainda encaram os impactos econômicos causados pela pandemia, a necessidade de adquirir crédito manteve-se presente. Seja para suporte no pagamento de dívidas diante da perda, ainda que momentânea, de parte da renda, seja para um investimento no curto prazo, como a reforma da casa ou a compra do carro, o mais importante é contar com uma empresa segura e confiável que preste esse serviço de forma transparente.

E é por isso que a Agoracred, com um trabalho que atende a todos esses quesitos, ficou em primeiro lugar na 12ª edição do prêmio Marcas de Valor na categoria “Financeira”. A empresa de financiamento de crédito atua no mercado desde 1992. Conquistou e se consolidou por meio da imagem de negócio parceiro para clientes e lojistas. A partir de 2012, traçou como principal objetivo fomentar a forte posição no setor e replicar o reconhecimento natural em novos mercados.

Para a diretora comercial da Agoracred, Rosilane Dias Mendes, a proximidade com os clientes é fundamental no estabelecimento de uma relação de confiança. “Ser lembrado pelo nosso público é o verdadeiro reconhecimento de que estamos no caminho certo e cumprindo nossa missão. Acreditamos nas relações humanas, no cuidado e atenção às necessidades e, principalmente, na realização dos sonhos das pessoas. É isso que Agoracred faz. Temos o cuidado com nosso Estado e preservamos a presença perto do nosso público. Nossa marca é presente quando o cliente busca realizar sonhos ou ter suas necessidades atendidas”, salienta.

Além disso, conhecer o público é um dos fatores mais importantes considerados pelo empreendimento na relação com o cliente, acrescenta Rosilane.

"Definir e conhecer muito bem o nosso público é fator de sucesso. Assim temos a oportunidade de oferecer produtos, valores e parcelamentos adequados, respeitando os limites e mantendo o cliente satisfeito com as suas aquisições" Rosilane Dias Mendes - Diretora comercial da Agoracred

No empréstimo pessoal, no consignado ou no crediário lojista, a Agoracred aposta na tecnologia de ponta para aprimorar constantemente os processos e gerar soluções ágeis para os clientes e lojistas parceiros. Resultado disso é o avanço da oferta dos serviços também no meio digital, como ressalta a diretora.

“Hoje, já temos a solução para vendas remotas ou não presenciais, gerando conforto ao cliente para contratar nossos serviços digitalmente. O varejo passa por processo forte de mudanças que impactam a forma de consumir, com avanço do e-commerce e das vendas on-line, e nosso portfólio está alinhado também nesta direção”, conta Rosilane.

ESTRUTURA

E para que toda a demanda seja atendida de forma rápida e segura, a Agoracred conta com 23 lojas próprias, sendo 15 no Espírito Santo, sete na Bahia e duas em Minas Gerais. E o objetivo é aumentar ainda mais a área de atuação, principalmente no Nordeste.

“Nossa marca já é consolidada no Espírito Santo. Temos presença forte na Bahia e vamos aumentar a expansão para toda a Região Nordeste. Minas Gerais é outro Estado em que já estamos presentes e acelerando muito a expansão para 2022.”