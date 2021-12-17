Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marcas de Valor 2021

Crédito alcançado com a preferência do público

Em um 2021 cheio de desafios, Agoracred se sobressai entre as financeiras ao oferecer empréstimos facilitados para compra de bens e pagamento de dívidas

Publicado em 

17 dez 2021 às 02:10

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 02:10

Fachada da Agoracred
A empresa de financiamento de crédito atua no mercado desde 1992 Crédito: Divulgação/Agoracred
Em mais um difícil ano para as famílias e comerciantes que ainda encaram os impactos econômicos causados pela pandemia, a necessidade de adquirir crédito manteve-se presente. Seja para suporte no pagamento de dívidas diante da perda, ainda que momentânea, de parte da renda, seja para um investimento no curto prazo, como a reforma da casa ou a compra do carro, o mais importante é contar com uma empresa segura e confiável que preste esse serviço de forma transparente.
E é por isso que a Agoracred, com um trabalho que atende a todos esses quesitos, ficou em primeiro lugar na 12ª edição do prêmio Marcas de Valor na categoria “Financeira”. A empresa de financiamento de crédito atua no mercado desde 1992. Conquistou e se consolidou por meio da imagem de negócio parceiro para clientes e lojistas. A partir de 2012, traçou como principal objetivo fomentar a forte posição no setor e replicar o reconhecimento natural em novos mercados.
Para a diretora comercial da Agoracred, Rosilane Dias Mendes, a proximidade com os clientes é fundamental no estabelecimento de uma relação de confiança. “Ser lembrado pelo nosso público é o verdadeiro reconhecimento de que estamos no caminho certo e cumprindo nossa missão. Acreditamos nas relações humanas, no cuidado e atenção às necessidades e, principalmente, na realização dos sonhos das pessoas. É isso que Agoracred faz. Temos o cuidado com nosso Estado e preservamos a presença perto do nosso público. Nossa marca é presente quando o cliente busca realizar sonhos ou ter suas necessidades atendidas”, salienta.
Além disso, conhecer o público é um dos fatores mais importantes considerados pelo empreendimento na relação com o cliente, acrescenta Rosilane.
"Definir e conhecer muito bem o nosso público é fator de sucesso. Assim temos a oportunidade de oferecer produtos, valores e parcelamentos adequados, respeitando os limites e mantendo o cliente satisfeito com as suas aquisições"
Rosilane Dias Mendes - Diretora comercial da Agoracred
No empréstimo pessoal, no consignado ou no crediário lojista, a Agoracred aposta na tecnologia de ponta para aprimorar constantemente os processos e gerar soluções ágeis para os clientes e lojistas parceiros. Resultado disso é o avanço da oferta dos serviços também no meio digital, como ressalta a diretora.
“Hoje, já temos a solução para vendas remotas ou não presenciais, gerando conforto ao cliente para contratar nossos serviços digitalmente. O varejo passa por processo forte de mudanças que impactam a forma de consumir, com avanço do e-commerce e das vendas on-line, e nosso portfólio está alinhado também nesta direção”, conta Rosilane.

ESTRUTURA

E para que toda a demanda seja atendida de forma rápida e segura, a Agoracred conta com 23 lojas próprias, sendo 15 no Espírito Santo, sete na Bahia e duas em Minas Gerais. E o objetivo é aumentar ainda mais a área de atuação, principalmente no Nordeste.
“Nossa marca já é consolidada no Espírito Santo. Temos presença forte na Bahia e vamos aumentar a expansão para toda a Região Nordeste. Minas Gerais é outro Estado em que já estamos presentes e acelerando muito a expansão para 2022.”
E o trabalho bem-feito com a confiança dos clientes vem sendo demonstrado nos resultados. De 2016 para cá, a empresa apresentou um aumento de 276% nos financiamentos CDC (Crédito Direto ao Consumidor) e de 104% nos financiamentos CP (Crédito Pessoal). “Conforme planejamento estratégico, em 2022 vamos crescer 17% em relação a 2021. Nosso objetivo é dobrar o número de parcerias para expansão do crédito de bens de consumo”, pontua Rosilane.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marcas de Valor Instituição Financeira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados