Construtora prepara lançamentos para 2022

A Galwan já construiu cerca de 7,2 mil unidades habitacionais no ES Crédito: Galwan/Divulgação

A construtora Galwan prepara para 2022 o lançamento de empreendimentos em Vitória e em Vila Velha. Com a experiência de 35 anos no mercado capixaba, a empresa já construiu cerca de 7,2 mil unidades habitacionais e, no próximo ano, terá mais novidades.

Na capital, um dos projetos é o Life Garden, na Enseada do Suá, com apartamentos de três e quatro quartos, e ainda coberturas duplex. Já na Praia de Santa Helena será lançado o Edifício Robinson Castello, com unidades de três quartos. Nos dois empreendimentos, área de lazer e uma série de outros atrativos nos espaços comuns.

Ainda em Vitória, será construído um edifício de uso misto em Bento Ferreira, com uma torre residencial com apartamentos de três quartos, e outra comercial. Na Praia da Costa, em Vila Velha, também vai ser erguido um empreendimento com o mesmo conceito.

Além dos edifícios, durante a pandemia da Covid-19 a Galwan viu aumentar a procura por loteamentos. O sócio-fundador José Luís Galvêas Loureiro relata que as vendas do Riviera Park, comercializado em parceria com a construtora Ápia, na Barra do Jucu, em Vila Velha, cresceram diante da necessidade de isolamento social, pois muitas pessoas não queriam ficar reclusas em seus apartamentos.

“Acredito que a pandemia fez com que as pessoas dessem mais valor à qualidade de vida. Mesmo nos condomínios com área de lazer, os moradores tiveram que ficar mais restritos aos seus apartamentos, pois elas não podiam ser utilizadas para evitar a infecção pelo coronavírus”, observa.

Um dos aspectos que José Luís salienta em relação à qualidade dos empreendimentos é o fato de que são pensados para atender pessoas de várias faixas etárias. “Muitas vezes, as famílias vão ao condomínio visitar alguém, gostam do fato de a área de lazer poder contemplar seus filhos e acabam comprando uma unidade”, exemplifica, acrescentando que, quando a Galwan planeja um empreendimento, procura se colocar como moradora do local e, assim, consegue vislumbrar as demandas da clientela.



Esse cuidado levou a Galwan a se tornar uma das empresas vencedoras do prêmio Marca de Valor 2021, ficando em 1º lugar na categoria “Construção Civil”. José Luís atribui a vitória ao tempo de mercado, à qualidade dos empreendimentos, ao trabalho de marketing, às ações de responsabilidade social da empresa e ao fato de a construtora potencializar o desenvolvimento regional.

"Ficamos felizes e honrados de ganhar um prêmio desse nível que, para nós, é um dos mais importantes. Agradeço por essa premiação existir" José Luís Galvêas Loureiro - Sócio-fundador da Galwan

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A potencialização do desenvolvimento regional, afirma o sócio-fundador da Galwan, acontece em cadeia, com a geração de empregos durante a construção dos empreendimentos e, também, após o lançamento, com a geração de impostos, e a circulação de dinheiro nos bairros onde moram os trabalhadores da construção civil.”

Na trajetória da Galwan, há ainda um senso de responsabilidade social. Uma das ações que fazem parte do trabalho da construtora estão os eventos financiados pela empresa para arrecadação de recursos a serem destinados para entidades como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vila Velha (Apae) e a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).

Os eventos, que antes da pandemia eram presenciais, passaram a ser virtuais, mas não menos importantes para a finalidade a que se propõem. Um deles foi a live show com apresentação musical do padre Anderson Gomes, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, que cantou um repertório de músicas religiosas do cantor Roberto Carlos. A live foi visualizada por mais de 10 mil pessoas, que puderam contribuir com a Acacci e a Apae, com doações através de aplicativo.