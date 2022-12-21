Acesse aqui a edição digital da revista Marcas de Valor A Gazeta 2022

Para celebrar os ganhadores da 13ª edição do prêmio Marcas de Valor, a Gazeta traz uma revista especial revelando o que os capixabas mais valorizam e consideram importante em uma empresa, além da cobertura completa do evento de premiação, realizado no Teatro Sesc Glória, em Vitória.
Produzida pelo Estúdio Gazeta, a revista traz análises de especialistas e aponta tendências de marketing, como evoluir no relacionamento com os clientes e quais são as estratégias das marcas que estão mais evoluídas nesse sentido. Além de detalhar a pesquisa que embasa a premiação, a publicação traz cases de sucesso das empresas vencedoras
A publicação impressa será enviada a assinantes, além de distribuída ao mercado e aos parceiros. A versão digital, em PDF, está disponível para download nesta página. A cobertura completa do evento também poder ser conferida em agazeta.com.br/marcasdevalor.
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Revista Marcas de Valor A Gazeta 2022
Confira a cobertura completa da premiação do Marcas de Valor A Gazeta 2022
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