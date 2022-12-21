Acesse aqui a edição digital da revista Marcas de Valor A Gazeta 2022

Para celebrar os ganhadores da 13ª edição do prêmio Marcas de Valor, a Gazeta traz uma revista especial revelando o que os capixabas mais valorizam e consideram importante em uma empresa, além da cobertura completa do evento de premiação, realizado no Teatro Sesc Glória, em Vitória.

Produzida pelo Estúdio Gazeta, a revista traz análises de especialistas e aponta tendências de marketing, como evoluir no relacionamento com os clientes e quais são as estratégias das marcas que estão mais evoluídas nesse sentido. Além de detalhar a pesquisa que embasa a premiação, a publicação traz cases de sucesso das empresas vencedoras