A marca que leva a “cara do capixaba” para o mundo

A Chocolates Garoto está em atividade há 91 anos Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

Onde há uma Caixa Amarela de bombons ou o Serenata do Amor, há um pouco do Espírito Santo. E é por isso que a Chocolates Garoto, situada no bairro da Glória, em Vila Velha, conquistou o primeiro lugar na categoria “A Cara do Capixaba”. Fundada há 91 anos, a empresa se mantém forte no Brasil e no exterior, investindo em modernização, inovação e sustentabilidade.

Uma das 10 maiores fábricas de chocolate do mundo, a Chocolates Garoto tem buscado atitudes mais sustentáveis em suas embalagens, no processo produtivo, na experiência de vendas e nas lavouras de cacau.

"A Garoto é uma marca 100% capixaba, comprometida em inovar mantendo a conexão e o relacionamento próximo aos consumidores" Michey Piantavinha - Diretor da fábrica da Garoto

Além disso, diz ele, a marca está comprometida com o crescimento rural em iniciativas que buscam o desenvolvimento sustentável das fazendas de cacau, com ênfase na melhoria da qualidade do cacau, produtividade e rentabilidade das propriedades."

Para 2022, a empresa planeja modernizar o parque industrial, com aceleração à indústria 4.0, além de manter os cuidados ambientais. “Faremos várias alterações de maquinários para termos embalagens ainda mais recicláveis, na direção da sustentabilidade de nossas operações”, complementa Michey.

AMPLIAÇÃO E INOVAÇÃO

No último ano, a Garoto anunciou investimentos que vão desde o lançamento de novos itens do portfólio até a modernização e ampliação de sua fábrica. A planta local recebeu um novo prédio para abrigar duas novas linhas de produção, um espaço construído segundo critérios de sustentabilidade, com certificação Green Building House.

A empresa criou mais 20 produtos e tem apostado em novidades também no relacionamento com o consumidor, em tecnologias de produção, no desenvolvimento rural e no fomento ao turismo local. Nesta última frente, a companhia cumpre importante papel no cenário turístico capixaba, já que a Loja Garoto e o Chocotour recebem, juntos, cerca de 300 mil visitantes por ano, fazendo da fábrica o segundo maior ponto turístico do Estado, perdendo apenas para o Convento da Penha.

Em virtude da pandemia, as visitas foram suspensas, e o funcionamento da loja está associado ao mapa de risco da região. Aberta ao público, essa unidade física segue rigorosamente todos os protocolos de segurança, pensando sempre no bem-estar e na melhor experiência para seus clientes.

Já o museu foi reaberto para visitação em 15 de novembro. Oferece totem informativo e álcool em gel na bilheteria e cumpre todos os protocolos para a entrada no espaço. Neste momento, a visitação está liberada apenas para pessoas físicas.

PORTFÓLIO

O portfólio da Chocolates Garoto tem mais de 80 produtos. Os maiores sucessos são a Caixa Amarela, os tabletes familiares, os chocolates Baton e Talento e o bombom Serenata de Amor. Há, ainda, versões em sorvetes e picolés de algumas das suas principais marcas.

Além de apresentar expressivas vendas do Brasil, a Garoto comercializa seus itens para mais de 20 países em diferentes continentes. Os principais destinos estão na América do Sul e na América do Norte, mas a empresa exporta também para Europa, Ásia e África.

Entre os produtos que ganham o mercado externo estão: bombons, tabletes de chocolate, candy bars, ovos de Páscoa, pastilhas, coberturas de chocolate e chocolate em pó.