Wahine Bodyboarding Pro começa com ondas de até 2 metros na Barra do Jucu

Bodyboarders arrepiaram no primeiro dia de competição Crédito: Izabella Nunes/Wahine Bodyboarding Pro

Com mar clássico e ondas de até dois metros, teve início nesta quinta-feira o Wahine Bodyboarding Pro, primeira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding em Vila Velha. Após quase dois anos de espera, a Praia da Barra do Jucu recebe os melhores atletas do país para voltarem a fazer o que sabem de melhor. O primeiro dia de competição contou com disputas das categorias Profissional Masculino e Open Masculino, com dois rounds para cada uma.

O show foi garantido dentro da água. Na categoria Profissional Masculino, oito baterias abriram a primeira fase. Com quatro atletas em cada disputa, os 16 melhores avançaram para o segundo round, novamente com mais quatro baterias com quatro atletas cada. Ao final do dia, oito competidores avançaram para o Round 3 e fazem companhia aos top-16.

Kayke Tomaz, do Rio de Janeiro, teve o melhor somatório da segunda fase. Com 12,00 pontos, o carioca avançou em primeiro na última bateria do dia, garantindo vaga no Round 3. “O mar ficou um pouco difícil no final, com correnteza, mas estou muito feliz por ter passado”, declarou Kayke Tomaz. Na mesma bateria, o capixaba Bruno Cajado ficou com a segunda vaga e também está na fase dos tops.

Os outros classificados para a próxima fase foram: Diego Estevão (ES), Danilo Coutinho (RJ), Ronieres Viana (ES), Luis Villar (SC), Luciano Sousa (SC) e Thiago Barros (RJ). Os oito atletas encaram agora os dezesseis cabeças de chave do Wahine Bodyboarding Pro: Luan Tavares (RJ), Victor Batista (CE), Israel Eduardo (RJ), Andre Luis (RJ), Diego Gomes (CE), Gabriel Braga (BA), Uri Valadão (BA), Felipe Lima (RJ), Lucas Nogueira (ES), Thiago Mendes (ES), Adejaldo Silva (RJ), Marcos Boeno (PR), Eder Luciano (SC), Lucas Viana (RJ), Lucas Rodrigues (ES) e Sócrates Santana (RJ).

OPEN MASCULINO

Também com duas fases, a categoria Open Masculino decidiu os primeiros semifinalistas da competição. Com boas disputas dentro d'água, os melhores somatórios do dia vieram justamente na categoria amadora. Gabriel Castro, do Ceará, estabeleceu os recordes de pontuação do Wahine Bodyboarding Pro na segunda bateria do Round 2. Com 8,5 e 7,25, o cearense somou 15,75 pontos e chegou à semifinal da competição.

“Não tenho muito costume de pegar mares grandes desse jeito e, no final da bateria, achei as duas melhores ondas. Queria agradecer a torcida de todos. Vamos para cima”, comemorou Gabriel.