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Luto

Viúva de Kobe quebra o silêncio: 'Estamos completamente devastados'

Vanessa Bryant compartilhou um post no Instagram e agradeceu pelo apoio dos fãs

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 11:03
Kobe Bryant e esposa Crédito: Arquivo pessoal
Três dias depois do acidente aéreo que matou Kobe Bryant, Gianna Bryant e mais sete pessoas, a viúva Vanessa Bryant quebrou o silêncio e se manifestou sobre o triste episódio do último domingo.
Em sua conta no Instagram, Vanessa agradeceu todas as mensagens positivas que sua família recebeu desde o acontecimento, afirmando que sua família está completamente devastada com a morte de Kobe e 'Gigi'.

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"Eu e minhas meninas gostaríamos de agradecer as milhões de pessoas que nos mostraram seu suporte e amor durante esse período horrível. Obrigado por todas as suas orações. Nós definitivamente precisamos delas. Nós estamos completamente devastados pelo perda repentina do meu adorável esposo Kobe - o incrível pai das nossas filhas - e a minha linda e doce Gianna - uma amável e maravilhosa filha, além de ser uma incrível irmã para Natalia, Bianka e Capri.
Nós também estamos devastados pelas famílias que perderam seus entes queridos no domingo, e nós compartilhamos intimamente suas dores. Não há palavras suficientes para descrever a nossa dor agora. Eu me conformo em saber que Kobe e Gigi sabiam que eles eram muito amados. Nós fomos incrivelmente abençoados em tê-los em nossas vidas. Queríamos que eles estivessem conosco para sempre. Eles eram lindas bênçãos que foram arrancadas de nós muito cedo.
Eu não sei ao certo o que nossas vidas nos reservam depois de hoje e é impossível imaginar uma vida sem eles. Mas vamos acordar todos os dias, tentando seguir em frente porque Kobe e nossa pequena filha Gigi estão iluminando o nosso caminho. Nosso amor por eles é infinito e, dito isso, imensurável. Eu só queria poder abraçá-los, beijá-los e abençoá-los. Em tê-los aqui conosco, para sempre.
Obrigado por compartilhar seu carinho, seu afeto e seu suporte conosco. Nós pedimos para garantir o respeito e a privacidade que iremos precisar para nos adequar a esta nova realidade", afirmou.
Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant faleceu em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia (EUA), no último domingo. Kobe estava com sua filha, Gianna, e mais seis convidados, além do piloto da aeronave.

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