Viúva de Kobe quebra o silêncio: 'Estamos completamente devastados'

Kobe Bryant e esposa Crédito: Arquivo pessoal

Três dias depois do acidente aéreo que matou Kobe Bryant, Gianna Bryant e mais sete pessoas, a viúva Vanessa Bryant quebrou o silêncio e se manifestou sobre o triste episódio do último domingo.

Em sua conta no Instagram, Vanessa agradeceu todas as mensagens positivas que sua família recebeu desde o acontecimento, afirmando que sua família está completamente devastada com a morte de Kobe e 'Gigi'.

"Eu e minhas meninas gostaríamos de agradecer as milhões de pessoas que nos mostraram seu suporte e amor durante esse período horrível. Obrigado por todas as suas orações. Nós definitivamente precisamos delas. Nós estamos completamente devastados pelo perda repentina do meu adorável esposo Kobe - o incrível pai das nossas filhas - e a minha linda e doce Gianna - uma amável e maravilhosa filha, além de ser uma incrível irmã para Natalia, Bianka e Capri.

Nós também estamos devastados pelas famílias que perderam seus entes queridos no domingo, e nós compartilhamos intimamente suas dores. Não há palavras suficientes para descrever a nossa dor agora. Eu me conformo em saber que Kobe e Gigi sabiam que eles eram muito amados. Nós fomos incrivelmente abençoados em tê-los em nossas vidas. Queríamos que eles estivessem conosco para sempre. Eles eram lindas bênçãos que foram arrancadas de nós muito cedo.

Eu não sei ao certo o que nossas vidas nos reservam depois de hoje e é impossível imaginar uma vida sem eles. Mas vamos acordar todos os dias, tentando seguir em frente porque Kobe e nossa pequena filha Gigi estão iluminando o nosso caminho. Nosso amor por eles é infinito e, dito isso, imensurável. Eu só queria poder abraçá-los, beijá-los e abençoá-los. Em tê-los aqui conosco, para sempre.

Obrigado por compartilhar seu carinho, seu afeto e seu suporte conosco. Nós pedimos para garantir o respeito e a privacidade que iremos precisar para nos adequar a esta nova realidade", afirmou.