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Vitor Belfort compartilha fake news sobre urnas e cai em pegadinha

Lutador compartilhou em suas redes sociais uma matéria falsa citando um general das Forças Armadas chamado "Benjamin Arrola". Ex-campeão de UFC é apoiador de Jair Bolsonoaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2022 às 10:50

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 10:50

Vitor Belfort compartilha fake news e cai em pegadinha
Vitor Belfort compartilha fake news e cai em pegadinha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Vitor Belfort, ex-campeão do UFC e apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL), compartilhou em suas redes sociais uma publicação com uma notícia falsa afirmando que um general das Forças Armadas chamado "Benjamin Arrola" e  pediu ao TSE uma explicação sobre as eleições, onde Bolsonaro saiu derrotado para o Luis Inácio Lula da Silva (PT).
"O General Benjamin Arrola das Forças Armadas declarou que o exército deu 24 horas para que o TSE explique o que houve nas urnas no domingo. Segundo ele, as forças armadas já estão apostos para a tomada do poder caso não haja nenhuma explicação coerente", diz o texto que Belfort compartilhou em seu Instagram.
Além disso, o lutador que migrou para o boxe ainda abriu uma enquete questionando aos seus seguidores se eles acreditavam em corrupção nas urnas durante as eleições.
"Benjamin Arrola" é um nome fictício utilizado por pessoas que querem fazer outros cometerem gafes, alguns narradores já sofreram com isso.
Morando nos Estados Unidos há anos, Belfort fez campanha forte para Bolsonaro durante o período presidencial em suas redes sociais.
No dia 19 de novembro, Belfort volta aos ringues para enfrentar o pugilista americano Hasim Rahman Jr. de 31 anos -ele tem 12 vitórias e uma derrota na carreira.

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