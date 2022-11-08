Vitor Belfort compartilha fake news sobre urnas e cai em pegadinha

Vitor Belfort compartilha fake news e cai em pegadinha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Vitor Belfort, ex-campeão do UFC e apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL), compartilhou em suas redes sociais uma publicação com uma notícia falsa afirmando que um general das Forças Armadas chamado "Benjamin Arrola" e pediu ao TSE uma explicação sobre as eleições, onde Bolsonaro saiu derrotado para o Luis Inácio Lula da Silva (PT).

"O General Benjamin Arrola das Forças Armadas declarou que o exército deu 24 horas para que o TSE explique o que houve nas urnas no domingo. Segundo ele, as forças armadas já estão apostos para a tomada do poder caso não haja nenhuma explicação coerente", diz o texto que Belfort compartilhou em seu Instagram.

Além disso, o lutador que migrou para o boxe ainda abriu uma enquete questionando aos seus seguidores se eles acreditavam em corrupção nas urnas durante as eleições.

"Benjamin Arrola" é um nome fictício utilizado por pessoas que querem fazer outros cometerem gafes, alguns narradores já sofreram com isso.

Morando nos Estados Unidos há anos, Belfort fez campanha forte para Bolsonaro durante o período presidencial em suas redes sociais.