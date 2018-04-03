Velejadores capixabas garantem 3º lugar na Buzios Sailing Week

A equipe do veleiro Bravíssimo do Iate Clube conquistou o 3º lugar geral e a 2ª colocação na classe ORC B durante a Semana de Vela de Búzios, uma das competições mais tradicionais da vela brasileira. O evento, realizado de 29 a 31 de março, reuniu os melhores velejadores do país, com a presença de barcos do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

Capixabas fazem bonito em competição nacional Crédito: Divulgação

Trazendo títulos expressivos para a vela capixaba, a tripulação do Bravíssimo é composta pelos atletas Luciano Secchin (comandante), Léo Oliveira, Renato Avelar, Fabiano Porto, Bruno Rajada e André Pimentel Filho. A equipe completou sua 8ª participação na competição com um saldo positivo.

A evolução da nossa equipe é notória, temos muito o que fazer ainda. Mas a experiencia dos velejadores com o comprometimento e força de vontade, tem nos dado excelentes resultados em todas as últimas competições que participamos, ressaltou o comandante Luciano Secchin.

Ao todo foram realizados três dias de provas com cinco regatas, e ventos de médio a forte. "A semana de vela de Búzios é simplesmente mágica, uma atmosfera única em uma das melhores raias do mundo. Competimos com adversários do mais alto nível possível, e nossa tripulação velejou de forma impecável, e aprendendo sempre um pouco mais a cada evento. O maior aprendizado desta competição foi no sentido do estudo meteorológico, principalmente correntes e o uso cirúrgico do GPS para regatas de percurso", ressaltou o velejador Renato Avelar.