UFC 249 segue mantido nos EUA e lutadoras capixabas se previnem do Covid-19

Karol Rosa, Jessica Bate-Estaca e Jessica Delboni estão em Las Vegas para o UFC 249 Crédito: Reprodução/Instagram

As lutadoras capixabas Karol Rosa e Jessica Delboni viajaram neste início de semana para os Estados Unidos, onde acompanham a companheira de treinos Jessica Bate-Estaca, que está em reta final de preparação para a luta contra a americana Rose Namajunas, no UFC 249, evento que até o momento está mantido para acontecer no sábado (18) mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus. Apenas o local ainda não foi definido pela organização, que busca uma melhor opção para realizar lutas entre atletas que vivem no país ou que ainda podem atravessar a fronteira norte-americana.

O Covid-19 já matou mais de 51 mil pessoas em todo o mundo, sendo destas mais de seis mil somente em solo norte-americano. Ainda assim as atletas seguiram, mas com a atenção redobrada com os cuidados de higiene. Com apenas uma luta no UFC, Karol Rosa contou como foi o trajeto do Brasil para os Estados Unidos, desta vez com várias conexões e cancelamentos de voos.

"A viagem foi mais longa do que imaginamos. Por causa do vírus tivemos um voo cancelado que seria de Houston para Las Vegas. Tivemos que pegar outro voos: de Houston para São Francisco e de São Francisco para Vegas. Com isso a viagem ganhou algumas horas a mais. Viemos preparados, com máscaras, luvas e álcool em gel. A chegada foi tranquila e ninguém parou a gente. Só mesmo os aeroportos que estavam muito vazios", afirmou a capixaba.

Karol Rosa também destacou que toda a equipe está fazendo o que pode para evitar qualquer tipo de problema de saúde. "Estamos receosas sim. Nós e toda equipe, sabemos que passar pelos aeroportos e chegar até aqui que é o novo epicentro da doença poderia ocorrer algum contágio. E estamos tomando todo o cuidado possível, não encostando em nada. Estamos em quartos separados e usando tudo que é necessário para evitar o contagio. Somente na hora do treino que nos juntamos.