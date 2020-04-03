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MMA

UFC 249 segue mantido nos EUA e lutadoras capixabas se previnem do Covid-19

Karol Rosa e Jessica Delboni estão com a companheira de treinos Jessica Bate-Estaca, que vai enfrentar a americana Rose Namajunas em evento que deve acontecer mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 17:58

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 17:58

Karol Rosa, Jessica Bate-Estaca e Jessica Delboni estão em Las Vegas para o UFC 249
Karol Rosa, Jessica Bate-Estaca e Jessica Delboni estão em Las Vegas para o UFC 249 Crédito: Reprodução/Instagram
As lutadoras capixabas Karol Rosa e Jessica Delboni viajaram neste início de semana para os Estados Unidos, onde acompanham a companheira de treinos Jessica Bate-Estaca, que está em reta final de preparação para a luta contra a americana Rose Namajunas, no UFC 249, evento que até o momento está mantido para acontecer  no sábado (18) mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus. Apenas o local ainda não foi definido pela organização, que busca uma melhor opção para realizar lutas entre atletas que vivem no país ou que ainda podem atravessar a fronteira norte-americana.
O Covid-19 já matou mais de 51 mil pessoas em todo o mundo, sendo destas mais de seis mil somente em solo norte-americano. Ainda assim as atletas seguiram, mas com a atenção redobrada com os cuidados de higiene. Com apenas uma luta no UFC, Karol Rosa contou como foi o trajeto do Brasil para os Estados Unidos, desta vez com várias conexões e cancelamentos de voos.

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"A viagem foi mais longa do que imaginamos. Por causa do vírus tivemos um voo cancelado que seria de Houston para Las Vegas. Tivemos que pegar outro voos: de Houston para São Francisco e de São Francisco para Vegas. Com isso a viagem ganhou algumas horas a mais. Viemos preparados, com máscaras, luvas e álcool em gel. A chegada foi tranquila e ninguém parou a gente. Só mesmo os aeroportos que estavam muito vazios", afirmou a capixaba. 
Karol Rosa também destacou que toda a equipe está fazendo o que pode para evitar qualquer tipo de problema de saúde. "Estamos receosas sim. Nós e toda equipe, sabemos que passar pelos aeroportos e chegar até aqui que é o novo epicentro da doença poderia ocorrer algum contágio. E estamos tomando todo o cuidado possível, não encostando em nada. Estamos em quartos separados e usando tudo que é necessário para evitar o contagio. Somente na hora do treino que nos juntamos.
Ao chegar em Las Vegas, as capixabas foram para um supermercado comprar mantimentos para o isolamento. Jessica Delboni contou detalhes da rotina dos americanos neste período caótico. "Fomos ao mercado comprar as coisas da dieta da Jessica Bate Estaca nesses dias e coisas para a gente comer, e o mercado estava sem aglomeração, as pessoas de máscara e algumas de luva. Chegamos no hotel e limpamos todas as coisas com álcool em gel e estamos tirando a roupa que foi usada fora e separando em um canto. Os mercados estão fechando mais cedo e todas as lojas estão fechadas. Além disso, estamos nos precavendo também tomando poli vitamínico e vitamina C além de se hidratar bem", finaliza.

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