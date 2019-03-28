Home
>
Mais Esportes
>
Tifanny minimiza polêmica com Bernardinho: "Não fez isso de maldade"

Tifanny minimiza polêmica com Bernardinho: "Não fez isso de maldade"

Técnico do Sesc-RJ fez comentário sobre a jogadora trans durante duelo pela Superliga Geminina: "Um homem é f*", disse