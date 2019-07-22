Surfistas capixabas relembram época de ondas gigantes em Camburi

Publicado em 22 de julho de 2019 às 19:08
- Atualizado há 6 anos
O mar capixaba está para peixe, ou melhor, para surfe nos últimos dias. Quem tem pouco menos de 30 anos e vê a Praia de Camburi, em Vitória, cheia de pranchas como agora nem imagina que tudo isso era muito comum há alguns anos, independente de o mar estar de ressaca.
É que até o início dos anos 80 a orla não contava com os píeres que foram instalados justamente para conter o avanço das ondas sobre o calçadão e a Avenida Dante Michelini. O dentista Leonardo Guarsoni, 52, surfa desde os 13 anos e relembra como era pegar onda em Camburi.
"Quando era menino, de 1977 a 1982, a gente ia muito em Camburi por conta das ondas. Eram ondas gigantes que iam até o asfalto, e já estavam até atrapalhando a avenida e corroendo tudo ali perto. Por isso construíram os píeres para conter esse avanço do mar e aí as ondas deixaram de ser grandes. Os meses de março e abril eram os melhores", relembra Leonardo que na última sexta-feira (19) retornou à Praia de Camburi para recordar os velhos tempos de ondas gigantes.
"Sexta-feira fui lá matar a saudade. As ondas estavam grandes o que fez a festa dos surfistas. Eu que sou dos mais antigos sei como eram boas as ondas ali em Camburi. A gente usava antigamente a prancha de isopor", conta.
O aposentado Saulo Fidalgo, de 53 anos, morador de Vila Velha, foi também um dos grandes frequentadores da Praia de Camburi, nos anos 80, e também da Praia do "Havaizinho", na Enseada do Suá.
"As ondas grandes eram muito comuns ali. Naquela época a gente não tinha jet-ski, colete flutuador. A gente surfava com pranchas grandes, na remada mesmo. Eram até maiores que estas dos últimos dias. Mas depois que colocaram os píeres isso mudou. O mar começou a avançar muito e não teve jeito. Foi a solução para não destruir a orla ali", relembra Saulo que foi mergulhador profissional.
O primeiro processo de urbanização da Praia de Camburi foi finalizado nos anos de 1970, terminando o segundo aterro da região em 1972. Os píeres de Camburi vieram anos depois, para conter a erosão. O professor do departamento de oceanografia da Ufes, Renato Ghisolfi, comenta sobre qual é a função do píer.
"O píer é feito para barrar as ondas, ele evita que a onda chegue a algum local, como por exemplo um local que tenha um movimento de barcos, de navio, como é o caso ali de Camburi. Essa barragem impede que a onda chegue na costa", explicou.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o