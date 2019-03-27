Home
Superação: Lucélia Barros segue pedalando mesmo após amputar 3 membros

A ciclista realiza suas atividades com a ajuda de uma prótese na perna direita e faz uma campanha para conseguir as próteses para os braços