Sou do Esporte lança camp de imersão focado na formação de atletas profissionais e gestores

Crédito: Divulgação/Sou do Esporte

A Sou do Esporte lançou nesta semana o SDE Performance Camp & Academy, um camp focado na formação de atletas profissionais e gestores esportivos que será realizado na cidade de Arujá, no interior de São Paulo, entre os dias 11 e 18 de julho. Em formato de imersão, a primeira edição do Camp irá contemplar as modalidades de basquete, karatê, futebol feminino e, de forma inédita, os esportes eletrônicos.TABELA> Veja classificação e simulador da Europa League clicando aqui

GALERIA> Final da Europa League com torcida? Veja como anda a liberação de público

O SDE Performance Camp & Academy tem como missão potencializar a renovação de atletas em clubes e seleções, fortalecendo o esporte como ferramenta de cidadania plena. Para os gestores esportivos, o formato de workshop e cases diários abordando diversas temáticas da gestão de forma teórica e prática será o diferencial.

- A ideia do SDE Performance Camp & Academy é ser o melhor programa de curta e média duração de desenvolvimento de jovens atletas e de treinadores de equipes juniores do Brasil, fortalecendo pilares de treinamento para performance, autocuidado e autocontrole, trabalho em equipe e o esporte para a vida. Para os gestores, vamos oferecer um conteúdo diferenciado de cases de gestão para que lado acadêmico se aproxime da realidade profissional - afirmou Fabiana Bentes, CEO da Sou do Esporte.Focado exclusivamente em jovens atletas dentre 14 e 17 anos, que estejam competindo em escolas ou clubes, o camp tem como objetivo potencializar esses talentos em suas habilidades dentro e fora do ambiente esportivo, preparando-os para o esporte profissional, bem como compreender o esporte como alicerce para a vida toda.

Ao todo serão 85 atletas no ciclo de uma semana, com programação inédita e exclusiva que abrange desde orientação nutricional, psicológica, educação financeira e empreendedorismo, aptidão física e técnica visando, inclusive, oportunidades de bolsas fora do país. Ao longo de sete dias, os jovens atletas terão um extenso programa de desenvolvimento e preparação, com as modalidades divididas por mentorias.

O basquete, por exemplo, terá como mentor David Eduardo Pelosini, técnico do Esporte Clube Pinheiros, o futebol feminino terá mentoria do ex-técnico Renê Simões e o karatê a mentoria do Mestre Geraldo de Paula, 6ºDan e uma referência na modalidade.

Serão realizadas ainda diversas palestras, como a de Nalbert Bitencourt, campeão olímpico de vôlei, Isabel Swan, medalhista olímpica de Vela, Daniel Gregg, ex-jogador da Seleção Brasileira de Rúgbi, Priscilla Cachoeira, lutadora de MMA e atleta do UFC, além de Magic Paula, campeã mundial de basquete, e Mauro Silva, titular na Seleção Brasileira tetracampeã mundial de futebol.

Depois de se inscreverem, os candidatos passarão por um processo seletivo, que analisará o nível de performance dos jovens atletas para o preenchimento das vagas após as entrevistas. O custo do camp para os selecionados será em torno de R$ 5.800,00. Além de transporte, treinamentos técnicos, cursos e palestras, estarão inclusos refeições e estadia, material esportivo, vestuário, funhouse, churrasco, premiação e diplomas, consulta e acompanhamento com nutricionista e psicólogo, durante todo o período.

Vale reforçar que todos os participantes terão que apresentar exames PCR de COVID-19 negativos, além de seguir todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades competentes, como o uso de máscara e álcool gel.

- Nesta primeira edição do SDE Performance Camp & Academy, decidimos trazer modalidades coletivas e individuais, bem como uma exclusiva para meninas. Também fomos pioneiros ao criar o primeiro camp do Brasil com esportes eletrônicos, de forma inédita associada a outros esportes tradicionais. Optamos em oferecer o Free Fire, por essa ser a modalidade mais democrática do e-sport em termos de acesso e oportunidade para todos, já que pode ser jogada no celular. Com mais jovens tendo acesso ao esporte eletrônico, nossa preocupação é promover o desenvolvimento saudável dos jogadores trazendo temas como a rotina de um atleta e a importância de planejamento do dia a dia, horários de treinos, alimentação, atividade física e repouso. Futuras edições do camp trarão outras modalidades como CS:GO, DOTA 2, LOL e Rainbow Six Siege - completou Fabiana.

É importante destacar que o camp da Sou do Esporte irá oferecer duas bolsas integrais para cada modalidade esportiva para atletas de comunidades vulneráveis, além de trazer treinadores de favelas de cada modalidade que serão remunerados e capacitados pelo Performance Camp.

Sobre a escolha do local de realização, a Perfect Liberty, em Arujá, é uma instituição de origem japonesa, que já foi palco de competições esportivas e de treinamento em formato de imersão do handebol e do basquete. Com infraestrutura completa de alojamento, áreas esportivas, amplo refeitório e auditório, é extremamente segura e envolvida pela natureza com uma enorme área ao ar livre.