Semifinal definida no Street masculino da etapa de Criciúma do STU National

O público em Criciúma (SC), enfim, pôde assistir de perto à performance da nata do skate brasileiro. Nesta sexta-feira, foi dada a largada do circuito nacional 2022, com a primeira etapa do STU National, modalidade Street – na próxima semana será a vez da Park. E começou pelos homens, com as eliminatórias que definiram os outros classificados para as semifinais. O que não faltou no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi foi adrenalina e manobras de arrepiar, levando os presentes à loucura.Nas modalidades Street e Park, os quatro primeiros colocados no STU National de Criciúma, em 2021, e os quatro primeiros do STU Open Rio estão automaticamente classificados para as semifinais da competição - caso algum dos skatistas esteja nas duas listas, a vaga passa para o próximo na classificação, alternando entre o National e o Open, nesta ordem. São eles: João Lucas Alves, Eduardo Neves, Lucas Rabelo, Júlio César Zanotti, Wilton Souza, Ygor Picolino, Marcelo Batista e Vinícius Costa.
Os demais 48 competidores começaram na fase eliminatória, que ocorreu durante toda a tarde desta sexta. E 16 deles garantiram lugar nas semifinais deste sábado, que serão disputadas das 8h45 às 10h e, na parte da tarde, das 14h40 às 17h35.
Nesta classificatória, cada skatista tem direito a 2 voltas de 45 segundos, valendo a melhor nota. Já na semifinal e na final também são 2 voltas de 45 segundos, mas com a obrigatoriedade de apresentar quatro manobras, valendo a melhor volta e as duas melhores manobras. Já na Super Final, os quatro skatistas com maiores pontuações na final ganham a chance de fazer mais 1 volta e mais 2 manobras (volta substitui volta e manobra substitui manobra).
A melhor nota do dia nas eliminatórias foi de Douglas Molocope, que é natural de Novo Hamburgo (RS) e tem 32 anos, profissional do skate há oito anos. Ele conseguiu um 63,46 na sua segunda volta, resultado que deixou o próprio skatista surpreso, visto que só decidiu participar da etapa em cima da hora. E por pressão e incentivo da mãe.
- Cheguei atrasado ontem e só treinei por 15 minutos. E vim por pilha da minha mãe. Hoje, ainda dei mais umas voltas pra conhecer a pista. Por isso, o resultado me surpreendeu. Montei uma linha na minha cabeça, planejei e nada deu muito certo no treino. Já na competição, acertei boa parte na primeira volta e fiquei em quinto na parcial. Na segunda, acertei tudo. O skate é uma montanha-russa. Num dia você acerta tudo, sabe o que faz, tem tudo planejado. No outro, nada sai como você quer - revelou Douglas.
Outro que avançou para as semifinais foi Luiz Francisco, o Luizinho, que ficou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas na modalidade Park, hoje a sua especialidade. Com 59,18, ele passou com a sétima melhor nota. Inclusive, ele e Kalani Konig, outro classificado (6º), são os únicos skatistas em Criciúma que disputam as duas modalidades.
- Eu sou do Street, mas, basicamente, eu não sei competir no Street, não estou na pegada dos outros moleques. Tive que perguntar pra eles quanto tempo eu tenho que dar de linha e tal. Estava fora do Street há praticamente cinco anos, voltei no Open em dezembro. Continuei brincando, claro, mas só agora estou levando a sério de novo, junto com o Park, que venho andando durante esse tempo. Na última volta, fui pensando manobra a manobra. Acertei a primeira, vamos para a próxima. Não posso errar. Acertei a segunda, vamos para a próxima. E assim foi. Que venha a semifinal - disse Luizinho.Meninas entram em cena neste sábado
E a disputa do Street feminino começa neste sábado, só que direto das semifinais. As 19 skatistas (Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Virgínia Fortes Águas, Gabi Mazetto, Karen Feitosa, Giovana Dias, Kemily Suiara, Marina Gabriel Pinto, Ariadne Souza, Rafaela Murbach, Isabelle Menezes, Debora Badel, Laura Rezende, Carla Carolina, Giovana Roeder, Atali Mendes, Karolene Lima, Georgia Fuzer e Marina Gabriela) serão divididas em duas baterias, a primeira das 10h15 às 11h30 e a segunda, das 13h às 14h15.
A etapa é viabilizada pela Prefeitura através da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Conta com patrocínio do Banco BV, que apresenta a plataforma STU, e da Monster Energy, além de parceria da New Era. A idealização e realização são da Rio de Negócios. Criciúma entrou de vez no cenário nacional do skate ao investir intensamente e atrair os visitantes, com uma variedade de parques e espaços culturais, fomentando o turismo esportivo.
Vale lembrar que, neste sábado, a competição terá transmissão ao vivo no Tik Tok e, a partir das 13h, também no SporTV 2. No domingo, das 10h às 12h, com exclusividade na programação oficial do Verão Espetacular da TV Globo, com patrocínio do Dorflex. E o público que quiser acompanhar de perto cada manobra ainda pode solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla – basta acompanhar a divulgação nas redes sociais.
Confira as notas dos classificados do Street Masculino1º - Douglas Molocope – 63,462º - Mário Marques – 62,553º - Luiz Neto – 62,084º - Talles Silva – 62,005º - Wallace Gabriel Santos – 61,776º - Kalani Konig – 60,657º - Luiz Francisco Mariano – 59,188º - Alexandre de Souza – 58,749º - Kleber Fabiano – 58,5610º - Oseias Borges – 58,0011º - Wilson Chaves – 57,5012º - Higor Conte – 49,8413º - André William – 47,6714º - Matheus Teixeira – 47,0015º - Matheus Rodrigues – 46,6316º - Sebastian Simonetto – 45,92