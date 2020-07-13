Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Semana de Vela de Ilhabela anuncia programação com regatas virtuais

A 47ª edição do maior evento náutico da América do Sul será de 27 a 30 de julho
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 20:11

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 20:11

Crédito: Competição será disputada de 27 a 30 de julho com provas online (Imagem: Reprodução/On Board Sports
Os organizadores da Semana Internacional de Vela de Ilhabela anunciaram nesta segunda-feira a realização da 47ª edição do evento, mas dessa vez de maneira virtual.
A maior competição náutica da América Latina será disputada de 27 a 30 de julho com provas online por meio do simulador Virtual Regatta, aplicativo oficial da World Sailing.
Além da parte esportiva com mais de 20 regatas inshore, o MIT Talks trará referências em vela oceânica, sustentabilidade e economia para painéis virtuais no estilo TEDx e Sail in Festival.
A abertura do evento será em 27 de julho, às 19h. Todos os nomes dos palestrantes e o Aviso de Regata virtual serão anunciados nos próximos dias.
Em carta enviada à comunidade da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, Mauro Dottori, diretor de vela do Yacht Club de Ilhabela destacou a importância da competição, considerada a grande festa da vela nacional.
''Em maio, comuniquei o cancelamento físico da 47ª SIVI. Foi com muita dor no coração, mas também com muita responsabilidade. Também falei que teríamos novidades pela frente. E temos mesmo!'', escreveu o organizador da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.
A Semana Internacional de Vela de Ilhabela segue as orientações das autoridades brasileiras no combate ao COVID-19. Todas as atividades serão feitas remotamente, inclusive as palestras e a canoa de cerveja.
''O formato será bem diferente, mas com o mesmo espírito que eu conclamei a não deixarmos enfraquecer, o espírito da vela! E não deixaremos mesmo. Velejaremos até virtualmente!'', completou Mauro Dottori.
Em 2019, a Semana Internacional de Vela contou com 120 barcos espalhados por nove classes, além de mais de 100 profissionais de produção, logística e segurança.
O staff se juntou ao grupo de árbitros e fiscais das regatas em Ilhabela para colocar em prática a tradicional competição do calendário sul-americano de vela.
A edição 2020 estava marcada para o período de 4 a 11 de julho antes da pandemia de COVID-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados