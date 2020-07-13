Semana de Vela de Ilhabela anuncia programação com regatas virtuais

Crédito: Competição será disputada de 27 a 30 de julho com provas online (Imagem: Reprodução/On Board Sports

Os organizadores da Semana Internacional de Vela de Ilhabela anunciaram nesta segunda-feira a realização da 47ª edição do evento, mas dessa vez de maneira virtual.

A maior competição náutica da América Latina será disputada de 27 a 30 de julho com provas online por meio do simulador Virtual Regatta, aplicativo oficial da World Sailing.

Além da parte esportiva com mais de 20 regatas inshore, o MIT Talks trará referências em vela oceânica, sustentabilidade e economia para painéis virtuais no estilo TEDx e Sail in Festival.

A abertura do evento será em 27 de julho, às 19h. Todos os nomes dos palestrantes e o Aviso de Regata virtual serão anunciados nos próximos dias.

Em carta enviada à comunidade da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, Mauro Dottori, diretor de vela do Yacht Club de Ilhabela destacou a importância da competição, considerada a grande festa da vela nacional.

''Em maio, comuniquei o cancelamento físico da 47ª SIVI. Foi com muita dor no coração, mas também com muita responsabilidade. Também falei que teríamos novidades pela frente. E temos mesmo!'', escreveu o organizador da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela segue as orientações das autoridades brasileiras no combate ao COVID-19. Todas as atividades serão feitas remotamente, inclusive as palestras e a canoa de cerveja.

''O formato será bem diferente, mas com o mesmo espírito que eu conclamei a não deixarmos enfraquecer, o espírito da vela! E não deixaremos mesmo. Velejaremos até virtualmente!'', completou Mauro Dottori.

Em 2019, a Semana Internacional de Vela contou com 120 barcos espalhados por nove classes, além de mais de 100 profissionais de produção, logística e segurança.

O staff se juntou ao grupo de árbitros e fiscais das regatas em Ilhabela para colocar em prática a tradicional competição do calendário sul-americano de vela.