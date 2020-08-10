Scheidt entra na reta final de treinos para voltar a competir em setembro

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O brasileiro Robert Scheidt entrou na reta final de preparação para o retorno às competições de vela na Europa. Após a paralisação das regatas em função da pandemia causada pelo novo coronavírus, o bicampeão olímpico vai disputar a tradicional Semana de Vela de Kiel, na Alemanha, entre os dias 5 e 13 de setembro (a classe Laser tem a primeira regata prevista para o dia 10).

A disputa faz parte de sua programação para os Jogos de Tóquio, em 2021, quando se tornará recordista brasileiro ao participar da sétima Olimpíada na vitoriosa carreira.

Para chegar a Tóquio em condições de brigar pela sexta medalha olímpica, Scheidt segue se preparando na Itália, onde reside com a mulher e os dois filhos. Nesta semana, retoma os treinos ao lado da equipe italiana de vela e do francês Jean-Baptiste Bernaz.

- O Jean-Baptiste é meu companheiro há um bom tempo e é um dos melhores do mundo na atualidade, inclusive foi quarto no Campeonato Mundial de janeiro, na Austrália. Ter parâmetros em relação a outros velejadores é importante para entender em que nível está a sua velejada - explica Scheidt.

Os treinos serão no Lago di Garda, na Itália. Scheidt vem alternando períodos de preparação com os italianos e o francês Bernaz desde o final de maio, quando a Itália liberou o retorno gradual das atividades físicas após o longo período de isolamento social.

- Foram dias muito produtivos e estou contente por repetir a dose. Encerrei essas sessões me sentindo bem fisicamente e andando próximo a ele. Agora é seguir em frente e focar na Semana de Kiel - conta o maior medalhista olímpico do Brasil, com cinco pódios, que é patrocinado pelo Banco do Brasil e Rolex e que conta com o apoio do COB e CBVela.

Aos 47 anos, seis Olimpíadas, cinco medalhas e 14 títulos mundiais no currículo, Scheidt ainda encontra motivação para buscar evolução na classe Laser.

- Quero chegar a Tóquio em condições de lutar pelo pódio. Ir apenas para participar não me interessa. Sigo um planejamento que leva em consideração o meu corpo, que já não é mais de um garoto. Também por isso é importante contar com parceiros na água, pois, como disse, ajuda a saber em qual nível está minha performance, especialmente em termos de velocidade - completa Robert.

A Semana de Kiel vai ser o primeiro grande evento de vela após a quarentena em função do novo coronavírus. Por isso, além da tradição do campeonato, a expectativa é para uma disputa de alto nível.

- Vai ser um evento cheio de restrições, mas é muito bom ter Kiel no calendário em 2020. Eles restringiram as inscrições para 70 barcos, mas acho que abrirão para mais velejadores. Estou animado com a possibilidade de voltar a competir em alto nível. Espero condições duras e muito frio no norte da Alemanha em setembro, mas vamos que vamos - completa Robert, que deve chegar em Kiel poucos dias antes da estreia da classe Laser, dia 10 de setembro.

Evento centenário da vela, a Semana de Kiel ocorre, normalmente, na última semana de junho, em pleno verão europeu. Como promove disputas de classes olímpicas e não olímpicas, costuma reunir cerca de dois mil barcos e cinco mil velejadores. Robert tem três títulos de Laser e dois de Star (sendo um Europeu disputado na cidade) em Kiel. Além das regatas na Alemanha, a programação do bicampeonato olímpico para 2020 inclui a disputa do Campeonato Europeu de Laser, programado para o mês de outubro, em Atenas, na Grécia, mas que ainda precisa de confirmação de data.

Desafio olímpico - Scheidt retornou à classe Laser em 2019, após quase três anos ausente, desde os Jogos do Rio/2016, onde terminou na quarta colocação mesmo vencendo a medal race. Nesse período de readaptação às novas técnicas e nova mastreação, cumpriu seu objetivo principal, que foi o índice para Tóquio, com o 12° lugar no Campeonato Mundial da Classe Laser 2019, em Sakaiminato, no Japão. Ele confirmou a vaga no Mundial da Austrália, em fevereiro, quando chegou à flotilha ouro e foi o melhor brasileiro na disputa.