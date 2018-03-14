Santa Teresa recebe primeira etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike

Mais de 300 atletas são esperados para participar da 13ª Copa Capixaba de Mountain Bike (MTB), que acontece em em Santa Teresa, no dia 25 de março. Esta será a primeira etapa da Copa, que é dividida em três fases. A segunda será no dia 3 de junho em cidade a ser definida e a terceira em Itaúnas, o já consagrado evento Ita Biker. Válida pelo ranking estadual, a competição já tem mais de 230 inscritos.

As provas de mountain bike costumam agitar todos os cantos do Estado Crédito: Frederico Pereira/Divulgação

A prova terá dois percursos: o Pró, com 50 km e uma altimetria acumulada de 1.043 m, que exige bastante desempenho dos atletas profissionais e que deve favorecer os escaladores. O outro percurso é o Sport, com 39 km e uma altimetria acumulada de 718 m. Nos dois caminhos terão muitas estradas de terra, trilhas e alguns trechos de asfalto, que prometem desafiar os participantes.

As categorias do percurso Pró são: Elite feminino, Elite masculino, Sub 23, Sub 30, Máster A1, Máster A2, Máster B1, Máster B2, Máster C1, Máster C2, Máster feminino e Duplas masculino. Já as do percurso Sport, são: Passeio, Estreante masculino, Estreante feminino, Dupla mista, PNE, Júnior, Estreante Máster masculino e Estreante Máster feminino.

De acordo com um dos organizadores da Casinha de Aventuras, responsável pelo evento, Sidney Ataide, a categoria Passeio é livre de classificação. É a oportunidade que as pessoas têm de largar próximo aos profissionais, porém em um percurso leve, com toda estrutura que oferecemos e sem compromisso de classificação. Ainda realizamos um concurso de fotografia, no qual o participante que fizer a foto mais bacana eleita pela organização, ganha uma inscrição para a próxima etapa, explicou.

Esta edição de Santa Teresa é especial, pois será comemorada a marca de 50 etapas realizadas até agora. Segundo Ataide, desde 2005 a Copa Capixaba MTB vem se destacando como um campeonato atraente. Atingir essa marca de 50 etapas é motivo de orgulho para toda a organização, pelo fato de estarmos ajudando a construir a história desse esporte em nosso Estado, comemorou.

A premiação total da prova será de R$ 9.000,00. Para o 1ª lugar geral do percurso Pró masculino, o prêmio será de R$ 500,00, o 2º lugar R$ 300,00 e o 3º lugar fica com a premiação de R$ 200,00. Para o percurso Pró feminino e para o Elite Masculino serão as mesmas premiações. Para o Sub 23, Sub 30, Máster A1, A2, B1, B2, C1, C2 os valores são: 1º lugar R$ 250,00; 2º lugar R$ 150,00 e 3º lugar R$ 100,00. As demais categorias vão ganhar brindes, do primeiro ao terceiro lugar, além de troféus e medalhões. As inscrições podem ser feitas através do site do evento www.casinhadeaventuras.com.br.

Copa Capixaba de Mountain Bike (MTB)

Data: 25 de março

Local: Santa Teresa