Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boxe

Rival definido: Esquiva encara russo Artur Akavov antes do cinturão

Campanha nas redes sociais coloca russo no caminho do capixaba medalhista olímpico. Luta será em 20 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 19:43

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 19:43

O brasileiro Esquiva Falcão está invicto como profissional Crédito: Flávio Perez/On Board Sports
O capixaba Esquiva Falcão conheceu o seu adversário para sua próxima luta como profissional no dia 20 de outubro. O pugilista brasileiro vai enfrentar o russo Artur Akavov, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A Top Rank, empresa que promove as lutas do medalhista olímpico, aceitou pedido dos fãs de Esquiva Falcão. Foi feita uma campanha nas redes sociais e as contas de Akavov foram invadidas por internautas brasileiros pedindo o combate.
''Gosto muito de interagir com os meus fãs nas redes sociais e eles abraçaram a ideia, invadindo as redes sociais do russo. Foi um desafio que lancei e deu certo. Agora é seguir o treinamento para vencer esse atleta difícil'', disse Esquiva Falcão, que luta na categoria dos médios (até 72,5 kg).
O russo Artur Akavov é campeão internacional da WBO e tem 21 lutas como profissional. Foram 19 vitórias, oito delas por nocaute, e apenas duas derrotas, todas por decisão. Já Esquiva Falcão segue invicto como profissional, com 21 vitórias, sendo 15 por nocaute.
''Depois da minha última vitória, eu permaneci nos Estados Unidos treinando e vou chegar muito bem contra o russo. Se confirmada a minha vitória, eu mudo a chave para pegar o Ryota Murata e tomar o cinturão do japonês em 2019'', completou Esquiva Falcão.
A luta entre Esquiva Falcão e Artur Akavov será o co-main event da disputa de cinturão diante de Ryota Murata. A Top Rank sinalizou que o medalha de prata em Londres 2012 terá a chance de fazer a revanche olímpica no início de 2019.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados