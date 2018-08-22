Rival definido: Esquiva encara russo Artur Akavov antes do cinturão

O brasileiro Esquiva Falcão está invicto como profissional Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

O capixaba Esquiva Falcão conheceu o seu adversário para sua próxima luta como profissional no dia 20 de outubro. O pugilista brasileiro vai enfrentar o russo Artur Akavov, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A Top Rank, empresa que promove as lutas do medalhista olímpico, aceitou pedido dos fãs de Esquiva Falcão. Foi feita uma campanha nas redes sociais e as contas de Akavov foram invadidas por internautas brasileiros pedindo o combate.

''Gosto muito de interagir com os meus fãs nas redes sociais e eles abraçaram a ideia, invadindo as redes sociais do russo. Foi um desafio que lancei e deu certo. Agora é seguir o treinamento para vencer esse atleta difícil'', disse Esquiva Falcão, que luta na categoria dos médios (até 72,5 kg).

O russo Artur Akavov é campeão internacional da WBO e tem 21 lutas como profissional. Foram 19 vitórias, oito delas por nocaute, e apenas duas derrotas, todas por decisão. Já Esquiva Falcão segue invicto como profissional, com 21 vitórias, sendo 15 por nocaute.

''Depois da minha última vitória, eu permaneci nos Estados Unidos treinando e vou chegar muito bem contra o russo. Se confirmada a minha vitória, eu mudo a chave para pegar o Ryota Murata e tomar o cinturão do japonês em 2019'', completou Esquiva Falcão.

A luta entre Esquiva Falcão e Artur Akavov será o co-main event da disputa de cinturão diante de Ryota Murata. A Top Rank sinalizou que o medalha de prata em Londres 2012 terá a chance de fazer a revanche olímpica no início de 2019.