Rio Novo do Sul e Rio Branco juntos para Estadual de Futebol de Areia

Cedri Vieira, ala do Rio Branco Beach Soccer Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

O Rio Branco formará a base do Rio Novo do Sul no 18º Campeonato Estadual de Beach Soccer, que começa neste domingo (12), no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, em Vitória.

A parceria será desenvolvida tendo como principal motivação o projeto esportivo que Bruno Malias, tetracampeão mundial pela seleção brasileira e idealizador do Rio Branco Beach Soccer, desenvolve no município há cerca de três anos.

Por meio de seletiva, pelo menos cinco atletas da cidade foram escolhidos para integrar o elenco do Rio Branco, que está sendo coordenado pelo irmão de Bruno, Diogo Malias. O Rio Novo, segundo Diogo, inscreverá 15 atletas na competição.