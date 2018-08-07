Rio Novo do Sul e Rio Branco juntos para Estadual de Futebol de Areia

O Rio Branco formará a base do Rio Novo do Sul no 18º Campeonato Estadual de Beach Soccer, que começa neste domingo (12), no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, em Vitória.
A parceria será desenvolvida tendo como principal motivação o projeto esportivo que Bruno Malias, tetracampeão mundial pela seleção brasileira e idealizador do Rio Branco Beach Soccer, desenvolve no município há cerca de três anos.
Por meio de seletiva, pelo menos cinco atletas da cidade foram escolhidos para integrar o elenco do Rio Branco, que está sendo coordenado pelo irmão de Bruno, Diogo Malias. O Rio Novo, segundo Diogo, inscreverá 15 atletas na competição.
Um dos mais motivados é o ala Cedri Vieira. Minha expectativa é sempre a melhor possível antes de disputar um campeonato como esse aqui no Estado. Jogos sempre em alto nível, com uma tradição enorme e ótimos jogadores. Acredito que essa edição, assim como as outras, trará muita alegria e diversão ao público, previu.