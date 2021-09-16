REFENO terá retorno da classe ORC após quatro anos

Depois de quatro anos de ausência, a classe ORC, reconhecida pela World Sailing e adotada como a principal do Brasil pela Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO, está de volta para a REFENO, a regata mais longa do país do Recife até Fernando de Noronha.
Já são três barcos confirmados na ORC para a disputa, sendo dois da flotilha baiana, o Papa Léguas, comandado por Maurício Sacchi, e o Majujo´s, de Geraldo Wicks, dois barcos modelo Farr 42, e um barco do Rio de Janeiro, o Kabulete, modelo Oceanis 43, de Renata Liu.
A REFENO está em sua 32ª edição e ocorrerá no dia 25 de setembro com largada do marco zero do Recife e contará também com as classes BRA-RGS, Mocra, Catamarã, Trimarã, Aço, Alumínnio, Bico de Proa, Aberta, Turismo e Clássicos.
Aviso de Regata no link abaixo:https://cabanga.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Aviso-de-Regata-32a-Regata-Internacional-Recife-Fernando-de-Noronha-2021-1.pdf