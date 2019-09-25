Home
Rafaela Silva perde medalha de ouro do Pan de Lima por causa de doping

A IJF decidirá se aplicará ou não uma punição e ela também pode perder os dois bronzes que faturou no Campeonato Mundial, em Tóquio, no individual e por equipes