Quarterback norte-americano reforça o Tritões na liga nacional

Ty McKinnell Henry tem passagem pela liga universitária dos EUA e atuou na Austrália

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 17:38

 - Atualizado há 6 anos

A temporada 2019 da Brasil Futebol Americano (BFA) começou, duas partidas já foram disputadas, mas ainda estava faltando um gringo no elenco do Tritões FA. E, na noite desta quarta-feira (07), enfim ele foi anunciado. De acordo com a diretoria do time capixaba, o quarterback norte-americano Ty McKinnell Henry é o novo reforço para a sequência da competição. 

Com 27 anos, 1,83m de altura e 95kg, Ty atuou na Western Colorado University e coleciona experiência internacional em países como a Austrália, onde foi campeão com o Swan City Titans. “O Tritões é uma equipe de tradição, forte e espero ajudr. Vou trabalhar para liderar o time para uma direção positiva”, disse o atleta.

Ty atua como quarterback e jogou na Liga Universitária dos EUA Crédito: Western Colorado University

A contratação do quarterback norte-americano foi pontual, a partir de uma deficiência apresentada pelo time nos dois primeiros jogos: o jogo aéreo. Para o head coach Fernando Giovanotti, o Trapa, a chegada de Ty era necessária.

 “O critério de escolha foi uma adaptação boa pro nosso estilo de jogo, um cara que sabe lançar e correr. Ty dá aulas de futebol americano, então pretendemos utilizar sua experiência para formar quarterbacks. Nosso jogo aéreo não estava funcionando e, com ajuda de um patrocinador, conseguimos a peça que estava faltando para brigar por coisas maiores”, afirmou o treinador.

 Trapa ainda completou dizendo que a definição da contratação dependia da postura do time no jogo contra o Oilers. O treinador disse que a entrega tanto dos atletas quanto da torcida favoreceu o desfecho positivo da negociação.

Ty assinou pelos Tritões para a temporada 2019 do BFA Crédito: Arquivo Pessoal

A diretoria do Tritões também celebrou a contratação do quarterback Ty McKinnell Henry. Segundo o membro da diretoria da equipe, Juan Rocha, a chegada de um atleta estrangeiro não estava nos planos da equipe para esta temporada. “Com o sucesso do programa de sócio torcedor, se tornou possível a contratação do Ty”, afirmou.

O quarterback Ty McKinnell Henry é nome certo na equipe que enfrenta o Corinthians Steamrollers, no próximo dia 24 de agosto, no estádio Gil Bernardes, pela Brasil Futebol Americano (BFA).

