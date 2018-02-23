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MMA

Por chance de cinturão, Ronaldo Jacaré enfrenta Gastelum no UFC Rio

O vencedor do duelo deve garantir a chance de disputar o título dos médios contra o ganhador de Robert Whittaker e Yoel Romero
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 19:08

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 19:08

Demorou, mas enfim o suspense chegou ao fim. Após semanas de rumores sobre o futuro do capixaba Ronaldo Jacaré no UFC, a organização confirmou que o atleta, nascido em Vila Velha, foi escalado para encarar o americano Kelvin Gastelum no próximo dia 12 de maio, no UFC Rio. O vencedor do duelo deve garantir a chance de disputar o título dos médios contra o ganhador de Robert Whittaker, atual campeão, e Yoel Romero.
Ronaldo Jacaré vem de um belo nocaute, no final de janeiro Crédito: Divulgação/UFC
Embalado por um belo nocautaço no primeiro assalto contra Derek Brunson, em janeiro, Jacaré, que é o atual número dois do ranking oficial do UFC, fará sua segunda apresentação após se lesionar e operar o ombro - contusão que deixou o atleta fora de ação por quase um ano. Aos 38 anos, o lutador tem um cartel de 25 vitórias, cinco derrotas e uma luta sem resultado, e sonha com o cinturão há anos.
Por sua vez, Gastelum também venceu sua última apresentação quando deu cabo de Michael Bisping sem grandes dificuldades em novembro passado. Atual número cinco do mundo, o jovem atleta já chegou às primeiras posições da divisão dos meio-médios (77 kg) antes de enfrentar problemas com a balança e ser obrigado a subir de categoria.
A disputa fará parte do card que já conta com o duelo entre Vitor Belfort e Lyoto Machida, anunciado dias atrás. A luta principal do UFC será a disputa do cinturão peso galo (até 61,2 kg.), com a brasileira Amanda Nunes colocando seu reinado em jogo contra a norte-americana Raquel Pennington.

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