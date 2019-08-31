Piloto francês morre após grave acidente na Formula 2 na Bélgica

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 18:25
O piloto francês Anthoine Hubert, 22, morreu neste sábado (31) após um acidente durante a 17ª etapa do mundial de Fórmula 2, disputada na Bélgica.
Na segunda volta da corrida, Hubert -que defendia a escuderia da BWT Arden- foi atingido na lateral por Juan Manuel Correa (EUA), que está em condição estável de saúde. A prova foi imediatamente interrompida para que os atletas recebessem atendimento médico.
Em nota divulgada através de suas redes sociais, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) lamentou o incidente e confirmou a morte do piloto às 18h35 (horário local, 13h35 no horário de Brasília).
"A FIA está dando apoio aos organizadores do evento e às autoridades competentes e iniciou uma investigação do incidente", diz a nota.
Segundo a Federação, Giuliano Alesi (FRA), que também se envolveu no acidente, foi avaliado e imediatamente dispensado.
