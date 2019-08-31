Home
>
Mais Esportes
>
Piloto francês morre após grave acidente na Formula 2 na Bélgica

Piloto francês morre após grave acidente na Formula 2 na Bélgica

Anthoine Hubert, de 22 anos morreu após o carro dele ser atingido na lateral pelo carro de Juan Manuel Correa

Agência Folhapress

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 18:25

 - Atualizado há 6 anos

Anthoine Hubert, piloto francês que morreu na Formula 2, em prova na Bélgica Crédito: Divulgação/Fia

O piloto francês Anthoine Hubert, 22, morreu neste sábado (31) após um acidente durante a 17ª etapa do mundial de Fórmula 2, disputada na Bélgica.

Recomendado para você

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

A lista oficial dos clubes que irão disputar a Divisão de Acesso ao NBB sai no dia 15 de dezembro

Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

VEJA COMO FOI O ACIDENTE

DA ARQUIBANCADA

Na segunda volta da corrida, Hubert -que defendia a escuderia da BWT Arden- foi atingido na lateral por Juan Manuel Correa (EUA), que está em condição estável de saúde. A prova foi imediatamente interrompida para que os atletas recebessem atendimento médico.

Em nota divulgada através de suas redes sociais, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) lamentou o incidente e confirmou a morte do piloto às 18h35 (horário local, 13h35 no horário de Brasília).

"A FIA está dando apoio aos organizadores do evento e às autoridades competentes e iniciou uma investigação do incidente", diz a nota.

Segundo a Federação, Giuliano Alesi (FRA), que também se envolveu no acidente, foi avaliado e imediatamente dispensado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais