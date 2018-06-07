Piloto de Aracruz defende liderança do Brasileiro de Enduro em casa

Os pilotos não terão vida fácil na etapa de Aracruz do Brasileiro de Enduro FIM Crédito: Idário Café/Divulgação

A cidade de Aracruz será palco da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, neste fim de semana (dias 9 e 10). A prova, que marca a chegada à metade da competição, terá como base a Praça da Paz e contará com um roteiro de aproximadamente 48 km. Serão três especiais (um Cross Teste, um Extreme Teste e um Enduro Teste) percorridas em cada uma das três voltas previstas para cada dia de competição. Os pilotos deverão encontrar um terreno firme, que em caso de chuva pode ficar liso, e muitos trechos acidentados.

Entre as feras confirmadas nas disputas, uma terá atenção especial da torcida: Bruno Crivilin, que é prata da casa e lidera as categorias Enduro GP e E1. O capixaba é apontado como um dos principais nomes da nova geração do esporte, tanto que representa o Brasil no Campeonato Mundial da modalidade.

Correr em casa é sempre bom. Dá um frio na barriga a mais, pela presença da família, dos amigos e de todo o pessoal de Aracruz, mas a torcida me ajuda muito, disse o piloto da equipe Orange BH KTM Racing.

Bruno Crivilin, de Aracruz, lidera o Brasileiro de Enduro FIM na Enduro GP e na classe E1 Crédito: Janjão Santiago/Divulgação

Apesar da cidade fazer parte do Brasileiro de Enduro FIM pelo sexto ano consecutivo, Crivilin busca a sua primeira vitória da região. Nos últimos anos, bati na trave por algum motivo - estava machucado ou tive algum problema técnico. Neste ano, tudo tem dado certo e estou muito confiante, com um bom ritmo não só no Brasil como no Campeonato Mundial. Espero que continue assim e eu consiga vencer em Aracruz, concluiu Crivilin.

Além de Crivilin, os atuais líderes do Brasileiro de Enduro FIM são: Júlio Ferreira (categoria E2 - equipe Honda Racing), Rômulo Bottrel (E3 - Yamaha O2 BH Racing), Tiago Wernersbach (E4 - Honda Moto Litoral), Patrik Capila (EJúnior - Yamaha O2 BH Racing), Maiara Basso (EFeminina - KTM Sacramento), Igor Reolon (E35 - Sócramento), Adriano de Ávila (Q4 - E40), Laurindo Filho (E45), Marcos Benvenutti (E50 - Sócramento) e Gabriel Bellaver (EAmador - Sócramento).