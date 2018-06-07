Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motocicleta

Piloto de Aracruz defende liderança do Brasileiro de Enduro em casa

Representante do Brasil no Mundial da modalidade, Bruno Crivilin é uma das atrações da etapa marcada para este final de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 19:18

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 19:18

Os pilotos não terão vida fácil na etapa de Aracruz do Brasileiro de Enduro FIM Crédito: Idário Café/Divulgação
A cidade de Aracruz será palco da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, neste fim de semana (dias 9 e 10). A prova, que marca a chegada à metade da competição, terá como base a Praça da Paz e contará com um roteiro de aproximadamente 48 km. Serão três especiais (um Cross Teste, um Extreme Teste e um Enduro Teste) percorridas em cada uma das três voltas previstas para cada dia de competição. Os pilotos deverão encontrar um terreno firme, que em caso de chuva pode ficar liso, e muitos trechos acidentados.
Entre as feras confirmadas nas disputas, uma terá atenção especial da torcida: Bruno Crivilin, que é prata da casa e lidera as categorias Enduro GP e E1. O capixaba é apontado como um dos principais nomes da nova geração do esporte, tanto que representa o Brasil no Campeonato Mundial da modalidade.
Correr em casa é sempre bom. Dá um frio na barriga a mais, pela presença da família, dos amigos e de todo o pessoal de Aracruz, mas a torcida me ajuda muito, disse o piloto da equipe Orange BH KTM Racing.
Bruno Crivilin, de Aracruz, lidera o Brasileiro de Enduro FIM na Enduro GP e na classe E1 Crédito: Janjão Santiago/Divulgação
Apesar da cidade fazer parte do Brasileiro de Enduro FIM pelo sexto ano consecutivo, Crivilin busca a sua primeira vitória da região. Nos últimos anos, bati na trave por algum motivo - estava machucado ou tive algum problema técnico. Neste ano, tudo tem dado certo e estou muito confiante, com um bom ritmo não só no Brasil como no Campeonato Mundial. Espero que continue assim e eu consiga vencer em Aracruz, concluiu Crivilin.
Além de Crivilin, os atuais líderes do Brasileiro de Enduro FIM são: Júlio Ferreira (categoria E2 - equipe Honda Racing), Rômulo Bottrel (E3 - Yamaha O2 BH Racing), Tiago Wernersbach (E4 - Honda Moto Litoral), Patrik Capila (EJúnior - Yamaha O2 BH Racing), Maiara Basso (EFeminina - KTM Sacramento), Igor Reolon (E35 - Sócramento), Adriano de Ávila (Q4 - E40), Laurindo Filho (E45), Marcos Benvenutti (E50 - Sócramento) e Gabriel Bellaver (EAmador - Sócramento).
A prova de Aracruz é sempre muito bacana, todo ano tem especiais longas. Quero chegar lá e batalhar por novas vitórias, tanto na E2 quanto na Enduro GP. É para isso que tenho treinado, afirmou o mineiro Júlio Ferreira. Ele compete com uma Honda CRF 450RX e, além de liderar a classe E2, é o segundo colocado na categoria Enduro GP.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados