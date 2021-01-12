Paulo Wanderley toma posse como presidente e inicia mandato no COB

Crédito: Miriam Jeske/COB

Após vencerem a eleição do Comitê Olímpico do Brasil (COB) em dezembro de 2020, Paulo Wanderley Teixeira e Marco Antônio La Porta Júnior tomaram posse e iniciaram seus mandatos como presidente e vice da entidade para o ciclo 2021-2024. A solenidade ocorreu na manhã desta terça-feira, por meio de Assembleia Geral Extraordinária virtual, devido ao cenário atual de pandemia.

- Criamos, executamos e implementamos muitos projetos desde outubro de 2017. Nossa gestão sempre foi baseada na transparência, na austeridade e na meritocracia. Agora ainda vamos acrescentar outros dois pilares: a excelência e a competência. É assim que daremos sequência ao trabalho, com a parceria fundamental das Confederações, da Comissão de Atletas, da Secretaria Especial do Esporte, dos clubes e de todos que compõem a cadeia produtiva do esporte olímpico brasileiro. Eu pratico o protagonismo de todos. Somos uma corrente, e cada elo é importante - disse Paulo Wanderley, que foi empossado pelo presidente da Comissão de Atletas do COB, Tiago Camilo.

Para este ciclo, Wanderley disse que pretende ampliar o programa GET (Gestão, Ética e Transparência), incluindo as confederações que integram os Jogos Pan-americanos; revisar os critérios de distribuição dos recursos das loterias, com participação das confederações; prestar apoio administrativo, financeiro e jurídico para atender às necessidades da Comissão de Atletas; seguir investindo no Programa de Preparação Olímpica (PPO); aumentar os recursos destinados à área de Desenvolvimento Esportivo; e criar o programa Mulher no Esporte Olímpico, com projetos voltados exclusivamente ao segmento feminino.- Hoje é um novo começo. Reitero a importância da unidade de toda a cadeia esportiva, pois sem união não se chega a lugar algum. E o nosso único objetivo deve ser: a melhoria do esporte olímpico brasileiro, com o COB na condução deste processo - afirmou Paulo Wanderley, que será o primeiro presidente na história a comandar o COB em duas edições dos Jogos Olímpicos de Verão no mesmo mandato.

O primeiro deles começará em 23 de julho de 2021, em Tóquio (Japão), marcando o início de uma série de desafios esportivos que esta gestão terá pela frente até o fim de 2024.

- Agradeço a confiança do Paulo Wanderley, que muito me honrou com o convite para ser vice neste quadriênio bastante desafiador. Teremos três Jogos Olímpicos em quatro anos, fora Jogos Pan-americanos e Sul-americanos. Começamos com Tóquio, neste cenário de incerteza, e com muitos eventos em sequência. Pode ser desafiador, mas juntos estaremos prontos para representar o Brasil da melhor forma possível - disse Marco La Porta.

Além das ações esportivas, o COB colocará em prática neste quadriênio o Programa de Prevenção e Enfrentamento do Racismo no Esporte; incrementará ações em sustentabilidade, que reduzam o impacto ambiental no Movimento Olímpico Brasileiro; e fortalecerá ainda mais a memória olímpica, com a ampliação do projeto Hall da Fama, que terá uma plataforma digital e seguirá homenageando anualmente dez ídolos do esporte nacional.Conselho de Administração e Comissão de Atletas

A Assembleia ficou marcada também pela posse dos novos integrantes do Conselho de Administração e da Comissão de Atletas, órgãos essenciais para uma melhor governança da entidade.

O Conselho de Administração será composto neste quadriênio pelos seguintes membros: Jose Luiz Vasconcellos (CBC), Karl Anders Ivar Pettersson (CBDN), Matheus Figueiredo (CBDG), Raphael Nishimura (ABEE), Alberto Cavalcanti Maciel Junior (CBTKD), Silvio Acácio Borges (CBJ), Ernesto Teixeira Pitanga (CBTri) e Ricardo Leyser Gonçalves, sendo este último membro independente, isto é, sem vínculo com as Confederação Brasileiras Olímpicas.