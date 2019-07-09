Home
>
Mais Esportes
>
Paulo André vence os 100 metros rasos na Universíade, na Itália

Paulo André vence os 100 metros rasos na Universíade, na Itália

O velocista capixaba cravou 10s09 na prova disputada em Nápoles

Imagem de perfil de Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Editor adjunto / [email protected]

Publicado em 9 de julho de 2019 às 20:24

 - Atualizado há 6 anos

Paulo André Camilo está com tudo em julho. Após conquistar o índice para os Jogos Olímpicos do Japão em 2020 para os 100m rasos no último dia 0(1), o velocista capixaba de 20 anos venceu a final dos 100 m na Universíade (Mundial Universitário) de Nápoles, na Itália, com o tempo de 10s09 nesta terça-feira (09). 

Recomendado para você

Sofia Madeira e as outras quatro bimedalhistas mundiais foram homenageadas no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

Com capixaba, conjunto de ginástica rítmica é eleito a Equipe do Ano

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

Paulo André Camilo (azul) teve de fazer prova de recuperação para buscar vaga nos 100m Crédito: Thiago Parmalat/CBDU

O brasileiro Rodrigo Nascimento ficou com a medalha de bronze na prova, com tempo de 10s32.

Neste ano, Paulo André já havia integrado a equipe brasileira de 4 x 100 m campeã do Mundial de revezamento disputado em Yokohama, no Japão. Na ocasião, o time brasileiro fez a marca de 38s05, a terceira melhor da atual temporada.

O velocista, que cresceu em Vila Velha, é bicampeão dos 100 m do Troféu Brasil, equivalente ao Campeonato Brasileiro de atletismo.

Agora o jovem muda o foco da preparação para o Pan-americano 2019, que tem início no dia 26 de julho, em Lima, no Peru.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais