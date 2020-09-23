Papo com Helio Castroneves: 'Atrás da terceira vitória consecutiva'

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Olá amigos, tudo bem?

Aqui nos Estados Unidos já estou com as malas prontas para a Acura SportsCar Challenge, prova que será disputada no próximo domingo, dia 27, no Mid-Ohio Sports Car Course, circuito misto localizado na cidade de Lexington, no estado de Ohio. Cada volta mede 3,6 km, o que dá algo em torno de 125 voltas para uma corrida de 160 minutos de duração (2h40).

Tenho boas lembranças da prova de Mid-Ohio, que nesse ano valerá pela sexta etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Nessa fase atual de minha carreira, nos protótipos, sem dúvida a melhor em Mid-Ohio foi já no primeiro ano, em 2018, quando fiz a pole e vencemos, Ricky Taylor e eu, nossa primeira corrida ao volante do Acura ARX-05 DPi #7.

Já nos meus tempos de IndyCar, meu currículo em Mid-Ohio é bem mais amplo e igualmente feliz. Ainda na CART, venci duas vezes, em 2000 e 2001. Quando a Penske se transferiu definitivamente em 2002 para a então Indy Racing League (IRL), hoje IndyCar, a prova ficou fora do nosso calendário por cinco anos. Ao voltar em 2007, até 2010 fiz duas poles e fui a pódio três vezes (um 2º e dois 3º).

Na prova de domingo, realmente, acredito que Ricky e eu temos chances enormes de avançar no campeonato. Como já disse na semana passada, são apenas 10 pontos a nos separar dos líderes, ao mesmo tempo em que estão em jogo 140 pontos. Até esse momento do campeonato, temos três poles e duas vitórias consecutivas, o que faz de nossa campanha, mesmo diante dos problemas iniciais, muito competitiva. Então, tenho certeza que podemos repetir outro bom resultado e avançar mais ainda na pontuação.

Essa batalha começa já na sexta-feira, 25, com os primeiros treinos livres, que acontecem também no sábado. Para esse ano haverá uma mudança. Ao invés de definir o grid no sábado, o Qualifying vai ser no domingo mesmo. A corrida terá largada às 15:00, no horário do Brasil, e o Fox Sports 2 deve mostrar tudo ao vivo.