Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lamento

Pai de Alison Mamute, jogador de vôlei de praia, morre em Ibiraçu

O pai do atleta capixaba, Abilio Cerutti, faleceu na madrugada desta segunda-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 17:39

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 17:39

Um momento de tristeza atingiu o jogador de vôlei de praia Alison Mamute, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O pai do atleta capixaba, Abilio Cerutti, faleceu na madrugada desta segunda-feira. A família de Alison não divulgou a causa da morte. A informação foi confirmada pela assessoria pessoal do jogador.
Pai de Alison morre na madrugada desta segunda-feira Crédito: Reprodução
O corpo de Abilio Cerutti será velado durante a tarde desta terça-feira, na quadra poliesportiva de Ibiraçu. Às 17 horas, uma celebração para amigos e familiares será realizada no mesmo local. Na sequência, no cemitério de Ibiraçu, acontece o sepultamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados