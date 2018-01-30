Pai de Alison Mamute, jogador de vôlei de praia, morre em Ibiraçu

Um momento de tristeza atingiu o jogador de vôlei de praia Alison Mamute, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O pai do atleta capixaba, Abilio Cerutti, faleceu na madrugada desta segunda-feira. A família de Alison não divulgou a causa da morte. A informação foi confirmada pela assessoria pessoal do jogador.

O corpo de Abilio Cerutti será velado durante a tarde desta terça-feira, na quadra poliesportiva de Ibiraçu. Às 17 horas, uma celebração para amigos e familiares será realizada no mesmo local. Na sequência, no cemitério de Ibiraçu, acontece o sepultamento.