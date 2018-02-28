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Vela

Odile Ginaid é a brasileira melhor colocada em campeonato no Chile

A velejadora capixaba ficou em terceiro lugar no feminino e em quarto lugar geral na classe laser radial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 14:28

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 14:28

A velejadora do Iate Clube, Odile Ginaid, encerrou o Campeonato Centro Sul Americano, realizado neste mês, em Lago Rapel, com ótimos resultados: 3º lugar no feminino e 4º lugar geral na competição da classe laser radial, mesmo após longo período sem competir profissionalmente. A competição garantiu a dois países vagas antecipadas para o Pan Americano, que será relizado no Peru, em 2019.
Argentina e Uruguai ficaram com o primeiro e segundo lugar na categoria feminino, na classe radial, respectivamente, e garantiram suas vagas para o Pan-Americano com as velejadoras, que estão entre as top15 do mundo, a argentina Lucia Falasca e a uruguaia Dolores Moreira.
 O nível técnico das regatas foi altíssimo. As meninas estão em campanha olímpica, velejando todo o circuito mundial e com ótimo preparo físico e técnico. Eu, apesar de estar um tempo longe de competições profissionais, encerro este campeonato com sentimento de dever cumprido. Consegui uma excelente colocação na categoria feminina e no geral. ressaltou Odile.
 O Brasil tem mais duas chances de conseguir a vaga para os Jogos Pan-Americanos na classe laser radial, no Campeonato Norte Americano, que será realizado, em julho, em Los Angeles, nos Estados Unidos e outra em março de 2019, em Paracas no Peru, local sede dos jogos para a Vela no Pan.
Seria ótimo ter classificado o país agora, mas ainda temos chances de pegar a vaga. Não importa qual velejadora que irá conquistar a vaga, depois teremos uma seletiva interna, explicou a velejadora Odile Ginaid.
A capixaba retorna a Vitória onde competirá a Volta da Taputera, no dia 11 de março. Se não estou velejando em campeonatos nacionais ou internacionais sempre fiz questão de participar da Taputera. É lindo poder navegar no canal de Vitória, completa a velejadora capixaba.

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