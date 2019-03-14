Home
>
Mais Esportes
>
O que o ultramaratonista capixaba viu ao atravessar o ES de norte a sul

O que o ultramaratonista capixaba viu ao atravessar o ES de norte a sul

Pastor e ultramaratonista capixaba atravessou o Espírito Santo de norte a sul durante sete dias; agora ele quer correr em todos os 78 municípios do Estado