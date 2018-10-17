No 2º turno! Relembre propostas de Bolsonaro e Haddad para o esporte

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputam segundo turno para presidência do Brasil Crédito: Gazeta Online

O próximo presidente da República só será conhecido no segundo turno, no dia 28 de outubro. Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) tentarão conquistar a confiança dos brasileiros. Relembre o que os dois propuseram para o esporte caso sejam eleitos.

JAIR BOLSONARO (PSL)

Candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro destaca o esporte apenas quando fala sobre saúde e educação - mas não há quaisquer propostas específicas relacionadas ao campo. Ele não respondeu ao pedido de entrevista do LANCE!

Na parte em que aborda a prevenção de doenças, intitulada como "Prevenir é melhor e mais barato" em seu plano de governo, o candidato cita a integração do esporte com o programa Saúde da Família.

"Outro exemplo será a inclusão dos profissionais de Educação Física no programa Saúde da Família, com o objetivo de ativar as academias ao ar livre como meio de combater o sedentarismo e a obesidade e suas graves consequências à população, assim como o AVC e infarto do miocárdio", dizem as diretrizes do presidenciável.

Quem é?

Nome completo: Jair Messias Bolsonaro (PSL)

Vice: Hamilton Mourão (PRTB)

Data de nascimento: 21/03/1955

Coligação: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos - PSL e PRTB

Ocupação declarada: Membro das Forças Armadas

Valor em bens declarados: R$ 2.286.779,48

Time de coração: Botafogo e Palmeiras

Ídolo no esporte: Não respondeu

FERNANDO HADDAD (PT)

O candidato respondeu ao pedido de entrevista do L! por e-mail. Ele falou em ampliar a participação popular em arenas da Rio-2016, reorganizar o sistema esportivo no país e recuperar políticas de incentivo do governo Dilma para a área.

"A primeira coisa a se fazer é implantar, após amplo debate nacional, o Sistema Nacional do Esporte, estabelecendo quais são as responsabilidades da União, dos estados, dos municípios e das entidades esportivas. Nosso plano de governo aponta para a criação do Sistema Único do Esporte, avançando na identificação das fontes de financiamento dos entes federados para que as responsabilidades sejam cumpridas", disse Haddad ao LANCE!

O presidenciável também garantiu que o futebol será a grande prioridade.

"Nosso Plano de Governo prevê o lançamento, via BNDES, de um Programa de Modernização da Gestão do Futebol, que vinculará investimentos em modernização da gestão dos clubes, bem como todos os incentivos fiscais, ao cumprimento de metas como eficiência e sustentabilidade financeira, transparência na gestão, mecanismos de participação dos sócios e torcedores, e compromisso social. Para que isso ocorra, os clubes que fizerem opção pelo programa de modernização financiado pelo BNDES deverão exigir que suas entidades representativas pactuem, sejam solidárias, com as medidas modernizantes descritas acima. Vamos garantir que o Profut saia do papel, e vamos fortalecer, inclusive do ponto de vista da fiscalização, a Autoridade Pública de Governança do Futebol.Não é possível que nossa principal cadeia econômica de lazer perca tanto espaço no cenário internacional. O futebol tem que ser concebido como uma potente âncora econômica, capaz de gerar e distribuir riquezas. Isso exige do Brasil uma formulação de política de Estado."

Quem é?

Nome completo: Fernando Haddad (PT)

Nascimento: 25/01/1963 - São Paulo

Vice: Manuela D'Ávila (PCdoB)

Coligação: O Povo Feliz De Novo - PT  PROS  PCdoB

Ocupação declarada: Professor de Ensino Superior

Valor em bens declarados: R$ 428.451,09

Time de coração: São Paulo