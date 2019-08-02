Home
>
Mais Esportes
>
Índio promove campanha para recrutar doadores de medula óssea em Vitória

Índio promove campanha para recrutar doadores de medula óssea em Vitória

Ex--treinador, que venceu a luta contra a leucemia, idealizou a ação com o objetivo de de ajudar outras pessoas

22º Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 00:09

 - Atualizado há 6 anos

Índio deu início a uma campanha que vai recrutar um time de novo doadores de medula óssea Crédito: Reprodução/Facebook

Após ter enfrentado, em 2012, uma 

Recomendado para você

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

A lista oficial dos clubes que irão disputar a Divisão de Acesso ao NBB sai no dia 15 de dezembro

Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

batalha contra a leucemia

, Jorge Ferreira Alves, o Índio, deu início a uma campanha que vai recrutar um novo time de doadores. O objetivo é compartilhar informações relacionadas à doença e ao processo de doação. A ação acontecerá no Shopping Vitória nesta sexta-feira (02), das 11h às 16h, sendo que no sábado (03), o o ex-técnico estará presente no local de 13h às 20h.  

>"Eu tenho que viver cada dia. E estou vivendo", diz Índio após vencer a leucemia

O ex-técnico está empolgado com essa que é a 4ª edição da campanha, e que nos últimos anos já recrutou 1.200 doadores de medula óssea. Índio diz acreditar em Deus acima de tudo e que ele deu as forças para sua recuperação. Hoje, já curado do câncer, afirma ter a missão de ajudar outras pessoas que também lutam pela vida. Ele ressalta a importância de se colocar no lugar do outro e que a doação é um verdadeiro ato de carinho, fé e esperança.

"Aconselho para os que estão passando por essa situação que sempre acreditem em Deus, que tenham apoio dos familiares e amigos e que, principalmente, tenham vontade de viver." 

Compareça!

Quem comparecer ao evento poderá manifestar o interesse em doar, com a inclusão do nome no banco de doadores. Os interessados deverão apresentar RG, preencher uma ficha cadastral e, no local, será necessário recolher 5 ml de sangue.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais