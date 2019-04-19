Home
Nadal sofre, mas vence Guido Pella e vai às semifinais em Montecarlo

O espanhol, que não perdia mais de cinco games em uma partida em Mônaco desde 2017, vai disputar a semifinal do campeonato pela 14ª vez e busca seu quarto troféu consecutivo