Nadadores paralímpicos do ES conquistam 11 medalhas no Circuito Brasil

Patricia Pereira levou o maior número de medalhas de ouro, quatro. A competição aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo