Na reta final, Capixaba de Kart segue a todo valor e cheio de emoção

Emoção e velocidade. Essa é a definição das 9ª e 10ª etapas do Campeonato Capixaba de Kart, que serão realizadas neste sábado (22), a partir de 10 horas, no Kartódromo Internacional da Serra. Com 22 pilotos no grid, a categoria F 400 tem na liderança o piloto Caio Cunha Miguel (GTM Racing Mercedes-Benz), com 72 pontos. Mas faltando quatro etapas para o fim do campeonato, o piloto Mercedes não pode respirar.
Em segundo lugar, com apenas nove pontos de diferença, o experiente piloto Fabrício Fogolin (Felipinho Racing) vem treinando forte para alcançar um bom resultado na etapa de sábado. O campeonato este ano na categoria F 400 está muito disputado. Estou em segundo em uma disputa direta com Caio Miguel. Espero na próxima etapa ir bem, para chegar na última corrida com chances de levar o título estadual.
Os pilotos da equipe GS Motorsport, do preparador Gianfranco Sampogna, também estão no páreo e não vão dar moleza nas próximas corridas. O jovem Pedro Bica, piloto mais novo do grid, é o terceiro na competição com 51 pontos, seguido de Relmo Serafim, com 45 pontos. Depois das últimas duas etapas, cujo desempenho não foi o que eu esperava, mantenho-me na quarta colocação. Para ter chance de ser campeão, preciso ganhar as duas corridas desse fim de semana e aguardar os resultados de Caio Cunha e Fabrício Fogolin, enfatiza Relmo.
O grid da categoria F 400 conta com a presença de Tiago Pallazzo (Fernandes Competições), campeão brasileiro de Kart, o que torna o nível da competição ainda mais elevado. Entre um evento e outro, os pilotos treinam exaustivamente, com o objetivo de baixar o tempo de volta e assimilar bem o traçado. Nas semanas que antecedem a etapa, é bem comum os atletas da categoria F 400 darem mais de quinhentas voltas na pista como forma de preparação, informa Luiz Gustavo Tardin (GTM Racing Mercedes-Benz).
Na categoria Sprinter, a mais veloz do kartismo capixaba, a disputa está agora ainda mais acirrada. Após as duas últimas vitórias do jovem piloto Lucas Behague (Fernandes Competições), a diferença entre ele e o líder do campeonato, espanhol Miguel Nieto, seu colega de equipe, caiu para 3 pontos apenas. Na terceira colocação, vem o experiente piloto Romárcio Viola (HP MotorSport), que não dá trégua para os concorrentes.
O empresário Samuel Moura, outro campeão brasileiro de kart, compõe o grid da Sprinter, ao lado dos rápidos pilotos Sandro Cibien e Ariel Varella, este último campeão da Copa São Paulo de Kart, um dos eventos mais disputado do calendário nacional.
Já na categoria PKI Pilotos de Kart Indoor, destaque para Bianco Santos, Marcelo Waichert e Felipe Simor, que lideram o campeonato com uma pequena diferença de vantagem na competição.