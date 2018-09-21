Na reta final, Capixaba de Kart segue a todo valor e cheio de emoção

Pilotos na pista durante o Estadual de Kart Crédito: Pedro Gomes/Divulgação

Emoção e velocidade. Essa é a definição das 9ª e 10ª etapas do Campeonato Capixaba de Kart, que serão realizadas neste sábado (22), a partir de 10 horas, no Kartódromo Internacional da Serra. Com 22 pilotos no grid, a categoria F 400 tem na liderança o piloto Caio Cunha Miguel (GTM Racing Mercedes-Benz), com 72 pontos. Mas faltando quatro etapas para o fim do campeonato, o piloto Mercedes não pode respirar.

Em segundo lugar, com apenas nove pontos de diferença, o experiente piloto Fabrício Fogolin (Felipinho Racing) vem treinando forte para alcançar um bom resultado na etapa de sábado. O campeonato este ano na categoria F 400 está muito disputado. Estou em segundo em uma disputa direta com Caio Miguel. Espero na próxima etapa ir bem, para chegar na última corrida com chances de levar o título estadual.

Os pilotos da equipe GS Motorsport, do preparador Gianfranco Sampogna, também estão no páreo e não vão dar moleza nas próximas corridas. O jovem Pedro Bica, piloto mais novo do grid, é o terceiro na competição com 51 pontos, seguido de Relmo Serafim, com 45 pontos. Depois das últimas duas etapas, cujo desempenho não foi o que eu esperava, mantenho-me na quarta colocação. Para ter chance de ser campeão, preciso ganhar as duas corridas desse fim de semana e aguardar os resultados de Caio Cunha e Fabrício Fogolin, enfatiza Relmo.

Pilotos na pista durante o Estadual de Kart Crédito: Pedro Gomes/Divulgação

O grid da categoria F 400 conta com a presença de Tiago Pallazzo (Fernandes Competições), campeão brasileiro de Kart, o que torna o nível da competição ainda mais elevado. Entre um evento e outro, os pilotos treinam exaustivamente, com o objetivo de baixar o tempo de volta e assimilar bem o traçado. Nas semanas que antecedem a etapa, é bem comum os atletas da categoria F 400 darem mais de quinhentas voltas na pista como forma de preparação, informa Luiz Gustavo Tardin (GTM Racing Mercedes-Benz).

Na categoria Sprinter, a mais veloz do kartismo capixaba, a disputa está agora ainda mais acirrada. Após as duas últimas vitórias do jovem piloto Lucas Behague (Fernandes Competições), a diferença entre ele e o líder do campeonato, espanhol Miguel Nieto, seu colega de equipe, caiu para 3 pontos apenas. Na terceira colocação, vem o experiente piloto Romárcio Viola (HP MotorSport), que não dá trégua para os concorrentes.

O empresário Samuel Moura, outro campeão brasileiro de kart, compõe o grid da Sprinter, ao lado dos rápidos pilotos Sandro Cibien e Ariel Varella, este último campeão da Copa São Paulo de Kart, um dos eventos mais disputado do calendário nacional.