Mundial de Hamburgo: Alison e Álvaro vencem e saem em primeiro no grupo

Alison (à esquerda) comemora ponto com Álvaro Filho em Hamburgo, no Campeonato Mundial Crédito: FIVB/Divulgação

O Brasil entrou em quadra duas vezes nesta terça-feira (02) pelo naipe masculino do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia , em Hamburgo, na Alemanha. Alison e Álvaro Filho (ES/PB) venceram e garantiram a primeira posição do grupo, enquanto Pedro Solberg e Vitor Felipe (RJ/PB) foram superados, mas avançaram em segundo da chave e estão na fase eliminatória da competição, que segue até o próximo domingo.

Outros dois times encerram a fase de grupos nesta quarta: Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e André Stein/George (ES/PB), que jogam valendo a primeira colocação de seus grupos.

André Stein (de frente) e George jogam valendo a primeira colocação de seus grupos no Mundial, em Hamburgo Crédito: FIVB/Divulgação

Alison e Álvaro Filho terminaram a primeira fase superando os russos Semenov e Leshukov por 2 sets a 0 (26/24, 21/19), em 46 minutos, pelo grupo E. Alison elogiou a evolução apresentada pelo time na chave e ressaltou a dificuldade em superar a dupla russa, representante de uma das escolas mais tradicionais do vôlei mundial.

“Foi um bom jogo, o time da Rússia é muito forte e sair em primeiro da chave é muito importante. Primeiro pela evolução do nosso time, vencer uma dupla que está crescendo bastante, que provavelmente estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio e brigando por pódios, isso é muito bom. Vamos seguir olhando para frente. A primeira fase foi concluída, mas agora é descansar e olhar para frente, sempre pensando na evolução do nosso time”, declarou.

Alvinho, que empatou em pontos com Semenov – 15 cada um – comentou a classificação na primeira posição do grupo e o descanso até a primeira rodada eliminatória.

“Foi um grupo bem difícil, terminar em primeiro lugar do grupo representa um dos objetivos que traçamos. Queremos descansar, aproveitar o dia e deixar o corpo pronto para a sequência do torneio. Vamos aguardar para sabermos quem será o próximo adversário para estudar bastante e seguir buscando o crescimento”, disse Alvinho.