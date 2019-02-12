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Morre Gordon Banks, goleiro célebre por defesa secular em lance de Pelé

Campeão mundial em 1966, ele ficou famoso também pela defesa em cabeçada de Pelé na Copa de 1970

Publicado em 

12 fev 2019 às 10:58

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 10:58

Gordon Banks Crédito: Reprodução/Instagram
Morreu nesta terça-feira (12) aos 81 anos o inglês Gordon Banks, considerado um dos maiores goleiros da história. Campeão mundial em 1966, ele ficou famoso também pela defesa em cabeçada de Pelé na Copa de 1970.
No lance em questão, considerada a "defesa do século", Gordon Banks parou uma cabeçada de Pelé no jogo disputado no dia 7 de junho de 1970, válido pela primeira fase daquele Mundial. O Brasil venceu o jogo por 1 a 0, gol de Jairzinho.
A causa da morte não foi divulgada. Desde dezembro de 2015 ele lutava contra um câncer renal.

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