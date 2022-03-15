Mestre da família Gracie lança aplicativo para ensino do jiu-jitsu

O mestre Rocian Gracie Jr., integrante da família mais tradicional do jiu-jítsu mundial, lançou na última segunda-feira seu aplicativo de celular exclusivo para a modalidade. O método de ensino da arte marcial oferece aos praticantes tudo sobre as técnicas, passo a passo das movimentações, vídeos exclusivos de finalizações e outros pontos importantes para a evolução e graduação dos usuários.

O aplicativo 100% em português, disponível para Android e iOS, é destinado a todas as faixas do jiu-jitsu e teve toda sua curadoria supervisionada e editada por Rocian Gracie Jr.

A escola online da chamada 'arte suave' é a primeira do segmento com todo passo a passo para a prática da modalidade.

O método Rocian Gracie Jr é destinado a alunos e professores, que podem utilizar as aulas para estudo de exame de graduação.

Quem já é avançado pode usar o app para treinar, aperfeiçoar seu jogo e continuar evoluindo.

- Nenhum aplicativo é um método de ensino que garante um jogo completo para cada faixa. É o único que possui um conteúdo preparado para as aulas em academia, não é somente um seminário, mas todo um método de ensino - disse Rocian Gracie Jr.

Além do mestre de jiu-jitsu Rocian Gracie Jr., o aplicativo Método de Ensino teve desenvolvimento de Eduardo Matano, sócio e responsável pelo conteúdo e gravações e Victor Gomes, sócio administrativo e engenheiro de sistemas com mais de 20 anos de experiência na área.

- O Jiu-jitsu é uma arte marcial rica em movimentos e detalhes técnicos. No Método estes movimentos e detalhes estão divididos de maneira a identificar o que cada aluno precisa saber para alcançar a graduação.

Rocian Gracie Jr. já formou mais de 1.000 alunos, incluindo 119 faixas-pretas de jiu-jitsu. A história do mestre da arte suave começou aos três anos de idade, supervisionado por Hélio Gracie e Professor Geny. O atleta começou a competir aos 13 anos e tem como bagagem participação em campeonatos pelo mundo, mas seu foco sempre foi no ensino do jiu-jitsu.

Antenados com o mercado internacional e às novidades da prática de esportes online, Rocian Gracie Jr. e sua equipe multidisciplinar desenvolveram o aplicativo para que um iniciante consiga chegar às faixas maiores também consultando a versão pelo celular.

- O método surgiu da necessidade em ensinar porque eu mesmo sendo faixa-preta tinha várias dúvidas sobre o jiu-jitsu e quando fui buscar ajuda parecia que alguns mestres também não conheciam tão bem e fundo como eu gostaria de saber. Naquele dia eu iniciei um estudo com muita disciplina para poder descobrir o que funcionava para adicionar ao aplicativo - completou Rocian Gracie Jr.

O Método de Ensino do Jiu-Jitsu é aplicado em escolas de São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Estados Unidos, Chile, Inglaterra e Portugal. A matriz da Rocian Gracie Jr. fica no bairro da Saúde, em São Paulo (SP).