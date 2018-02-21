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Reformulação

Marca reforçada: Tritões apresenta nova diretoria, contratações e projetos

Tritões passa por reformulação visando desempenho ainda melhor na temporada 2018; Capixaba de FA e Brasileiro são os principais objetivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 21:30

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 21:30

Ser novamente a grande força do futebol americano brasileiro. Este é o lema do Tritões, que apresentou na tarde desta terça-feira (20), em evento realizado no auditório da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória, a nova diretoria para a temporada 2018 e os planejamentos para o ano corrente. Na ocasião, foram divulgadas as intenções das ações imediatas a serem tomadas para o desenvolvimento do Tridente. A expectativa é de que o clube possa voltar a crescer dentro e fora de campo e os planos são para diferentes departamentos.
Nova diretoria do Tritões é apresenta na tarde desta terça-feira (20) Crédito: Léo Silveira/Tritões
O presidente Tony Chris Machado passa a ser oficialmente substituído por Raony Rocio, que assume o comando máximo do clube desde já. Foram também apresentados os nomes de: Raul Marques, diretor executivo; Mazzila Gonçalves, diretora de futebol; Brunella Rizzo, diretora de finanças; Marcelo Verneque, gerente do Tritões Social; Anderson Tonini, gerente de equipamentos; Rosania Ramos, gerente de logística; Diana Padua, coordenadora de mídia; Vinicius Rocha, analista de mídias sociais; Carol Pinna, assessoria de imprensa e Leonardo Silveira, responsável pela direção de imagem e fotografia. 
De acordo com o mandatário principal, Raony Rocio, que também continua na função de jogador - atua como defensive end -, a prioridade da nova gestão é voltar a aproximar os torcedores do Tritões e fortalecer a marca da equipe, além de reforçar juntamente aos atletas o orgulho que é vestir o mando preto e laranja. 
Raony Rocio, presidente do Tritões Crédito: Léo Silveira/Tritões
O Tritões é um patrimônio grande que o esporte do Espírito Santo tem. Queremos trabalhar para que as pessoas tenham prazer e alegria em ir ao estádio para assistir o Tritões jogar. Somos um time de representação nacional, que leva o nome do nosso Estado para todo o Brasil, que participa sempre de forma marcante de torneios nacionais, então, é importante resgatarmos o sentimento do que o Tritões representa, comentou Raony. 
O Tritões, que também entra o ano de uniforme novo e marca repensada, busca novas parcerias. A nova diretoria tentará ampliar a relação com a mídia e incentivar a divulgação das ações criadas pelo time.
Reforços e fortalecimento
Com um elenco recheado de caras novas, mas ainda sem um treinador, o Tritões pretende começar o Campeonato Capixaba de Futebol Americano com uma nova estrutura também em sua comissão técnica. A ideia dos dirigentes é trabalhar com os setores defensivo e ofensivo de maneira conjunta e com líderes específicos. Fernando Giovanotti, o Trapa, fica responsável pelo posto de coordenador de defesa, enquanto Rodrigo Salimena, pelo ataque. Reforçando o grupo de jogadores, Richard Monequi (halfback), Rafael Faria (offensive line), Danilo de Sá (wide receiver) e Pedro Henrique Silva (kicker) são os contratados até o momento - novos nomes serão anunciados nos próximos dias. Outro destaque fica por conta dos três uniformes lançados: preto, laranja e branco - como cores predominantes.
Uniformes para a temporada 2018 foram lançados Crédito: Léo Silveira/Tritões
"Os quatro atletas chegam agora, mas já são figuras conhecidas dos torcedores do Tritões e todos eles já possuem uma certa identificação com a história do clube. Por essas e outras, nossa intenção é justamente resgatar a força do Tritões e repatriar pessoas que têm amor pelo time. Queremos continuar fortalecendo a equipe, pois nossa intenção é realmente irmos em busca do bicampeonato brasileiro", afirmou Raul Marques, diretor executivo.
Retorno do Capixaba de FA 
Que o Tritões é a grande força do futebol americano no Espírito Santo isso todo mundo sabe. Contudo, a ideia da nova diretoria é fazer com que o clube tenha adversários no mesmo nível técnico e físico para que a modalidade conquiste cada vez mais adeptos em terra capixaba. Até por conta disso, o Tridente tem procurado ajudar times como Guarapari Barracudas e ES Black Knights. Os três clubes vão medir forças no Campeonato Capixaba de FA 2018, que tem previsão de início em abril.
Raul Marques, diretor executivo do Tritões Crédito: Léo Silveira/Tritões
"Antigamente o Tritões era visto como um clube que 'tomava' jogadores dos outros times locais. Isso porque, quando um atleta se destacava lá, eles nos procuravam querendo vir jogar aqui. E nós aceitávamos esses jogadores sem impor barreiras. Vamos mudar isso. Agora queremos filtrar melhor essas situações para que os outros times também tenham elencos fortes. Para vir jogar no Tritões o atleta agora terá que conseguir uma liberação por escrito de seu clube de origem", explicou Raul Marques.
Projeto "Tritões Social"
A parte social também é uma preocupação da nova diretoria. Visando intensificar o trabalho de inclusão social através do esporte, o clube nomeou Marcelo Verneque para ser o responsável em pensar ações como doações de alimentos para famílias carentes, doação de sangue, visitas em hospitais, dentre outras atividades.
Marcelo Verneque ficará responsável pelo projeto "Tritões Social" Crédito: Léo Silveira/Tritões
Marca reformulada e busca por patrocinadores
"Fizemos mudanças dentro e fora de campo. Modernizamos o escudo do Tritões para trazer mais modernidade para a nossa marca, que é forte no Espírito Santo. O objetivo foi trazer leveza na marca, mostrar uma cara mais moderna, porém, sem perder o peso que carrega o nome Tritões. Com isso, queremos atrair novos apoiadores, novos investidores e parceiros. Temos um projeto sólido, concreto, então, estamos abertos para conversar com empresas interessadas no nosso trabalho. Mas, desde já, também quero ressaltar a importância que os nossos patrocinadores atuais estão tendo na reformulação do projeto.", concluiu Raony Rocio.
Tritões lança capacete moderno e novos uniformes Crédito: Léo Silveira/Tritões

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