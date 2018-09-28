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Talentos do ES

Lutadores de kickboxing participam de seletiva e sonham com o WGP

Leonardo Correia, de 19 anos, e Iury Souza, de 18, buscam vaga no maior evento de luta em pé da América Latina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 21:13

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 21:13

Os lutadores de kickboxing Leonardo Correia e Iury Souza, além do mestre Dênis Souza Crédito: Carlos Alberto Silva
O maior evento de kickboxing da América Latina vai ganhar força capixaba. A seletiva do WGP, que acontece no dia 6 de outubro, às 19 horas, no CET Faesa, terá combates de altíssimo nível de talentos do Espírito Santo. Todos com o mesmo objetivo. Lutar o WGP é o sonho de Leonardo Correia, de 19 anos. Mas nem sempre foi assim.
O lutador de kickboxing Leonardo Correia Crédito: Carlos Alberto Silva
Léo, como é conhecido, só conheceu o kickboxing aos 14 anos, após desistir de se tornar um jogador de futebol. Em uma peneira do Fluminense, ele não foi notado. A ficha caiu: teria que seguir outro caminho.
O mestre Dênis (da Coliseu) é meu padrinho e meus pais treinavam kickboxing. Comecei a treinar por causa deles. Depois de uns sete meses treinando já fui campeão estadual, aí me empolguei (risos), conta o faixa azul.
Na categoria 60kg, Léo vai enfrentar Patrick Santos na primeira luta. Se vencer, enfrenta o ganhador do confronto entre Hamyres Santos x Filipe Nunes. O caminho é esse para chegar ao tão sonhado WGP.
O sonho está próximo. Conheço o Patrick, já treinamos juntos, e estou com a estratégia montada. A torcida vai ser nossa e vou ter muito apoio. A expectativa é
O lutador de kickboxing Iury Souza Crédito: Carlos Alberto Silva
grande.
Diferentemente do companheiro de equipe, que conheceu a luta na adolescência, o kickboxing corre nas veias de Iury Souza, de 18 anos. Filho do mestre Dênis, ele luta desde os cinco anos de idade e já é faixa preta desde 2016. Apesar da pouca idade, Iury já tem rotina de gente grande e o dia dele parece ter bem mais do que 24 horas.
De manhã eu dou aula de kickboxing e faço um treino que dura 2 horas. À tarde vou para a escola, estou no terceiro ano. De noite dou mais aula, faço mais um treino e finalizo com musculação. É a vida que eu escolhi, disse.
Tendo o pai como ídolo, Iury também segue o caminho que o irmão mais velho, Dênis Junior, trilhou. Aos 20 anos, ele já faz parte do WGP. A seletiva vai marcar a estreia de Iury como profissional. A primeira luta será diante de Mateus Félix, pela categoria 71,8kg.
Estou bastante ansioso, são três meses de preparação firme, inclusive com o acompanhamento de uma nutricionista. Eu sempre assisti o WGP na TV e sonhava em chegar e ser campeão. Sou mais alto que o Mateus, então tenho a vantagem da envergadura. Tenho uma boa variedade de golpes, gosto de me movimentar e bato para nocautear. Será uma grande luta.
Os capixabas classificados na seletiva já devem integrar a edição de dezembro do WGP, em local ainda a definir.
Seletiva para o WGP
Data: 06 de outubro
Horário: a partir das 19 horas
Local: CET Faesa, em Monte Belo, Vitória
CARD DA SELETIVA:
60kg - Patrick Santos x Leonardo Correia
Hamyres Santos x Filipe Nunes
71,8kg - Túlio Siepersky x Jonas Coelho
Iury Souza x Mateus Félix
OUTRAS LUTAS:
52KG - Fabiana Santos x Francieli Kaiser
57KG - Cláudio Evangelista x Camamu
60KG - Maycon Cardoso x Maik Bruno
63,5KG - Fran Magesky x Raquel Silva
69KG - Matheus Freitas x Helber Modesto
Gabriel Teixeira x Milieker Mailer
71,8KG - Gelson Silva x Wanderson Saci
79KG - Deivid Santos x Diego Almeida
81KG - Leonardo Gomes x Gabriel Macaco
Henrique Mazzega x Kayo Lameri
86KG - Helton Barbosa x Diego Alves

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