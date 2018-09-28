Lutadores de kickboxing participam de seletiva e sonham com o WGP

Os lutadores de kickboxing Leonardo Correia e Iury Souza, além do mestre Dênis Souza Crédito: Carlos Alberto Silva

O maior evento de kickboxing da América Latina vai ganhar força capixaba. A seletiva do WGP, que acontece no dia 6 de outubro, às 19 horas, no CET Faesa, terá combates de altíssimo nível de talentos do Espírito Santo. Todos com o mesmo objetivo. Lutar o WGP é o sonho de Leonardo Correia, de 19 anos. Mas nem sempre foi assim.

O lutador de kickboxing Leonardo Correia Crédito: Carlos Alberto Silva

Léo, como é conhecido, só conheceu o kickboxing aos 14 anos, após desistir de se tornar um jogador de futebol. Em uma peneira do Fluminense, ele não foi notado. A ficha caiu: teria que seguir outro caminho.

O mestre Dênis (da Coliseu) é meu padrinho e meus pais treinavam kickboxing. Comecei a treinar por causa deles. Depois de uns sete meses treinando já fui campeão estadual, aí me empolguei (risos), conta o faixa azul.

Na categoria 60kg, Léo vai enfrentar Patrick Santos na primeira luta. Se vencer, enfrenta o ganhador do confronto entre Hamyres Santos x Filipe Nunes. O caminho é esse para chegar ao tão sonhado WGP.

O sonho está próximo. Conheço o Patrick, já treinamos juntos, e estou com a estratégia montada. A torcida vai ser nossa e vou ter muito apoio. A expectativa é

O lutador de kickboxing Iury Souza Crédito: Carlos Alberto Silva

grande.

Diferentemente do companheiro de equipe, que conheceu a luta na adolescência, o kickboxing corre nas veias de Iury Souza, de 18 anos. Filho do mestre Dênis, ele luta desde os cinco anos de idade e já é faixa preta desde 2016. Apesar da pouca idade, Iury já tem rotina de gente grande e o dia dele parece ter bem mais do que 24 horas.

De manhã eu dou aula de kickboxing e faço um treino que dura 2 horas. À tarde vou para a escola, estou no terceiro ano. De noite dou mais aula, faço mais um treino e finalizo com musculação. É a vida que eu escolhi, disse.

Tendo o pai como ídolo, Iury também segue o caminho que o irmão mais velho, Dênis Junior, trilhou. Aos 20 anos, ele já faz parte do WGP. A seletiva vai marcar a estreia de Iury como profissional. A primeira luta será diante de Mateus Félix, pela categoria 71,8kg.

Estou bastante ansioso, são três meses de preparação firme, inclusive com o acompanhamento de uma nutricionista. Eu sempre assisti o WGP na TV e sonhava em chegar e ser campeão. Sou mais alto que o Mateus, então tenho a vantagem da envergadura. Tenho uma boa variedade de golpes, gosto de me movimentar e bato para nocautear. Será uma grande luta.

Os capixabas classificados na seletiva já devem integrar a edição de dezembro do WGP, em local ainda a definir.

Seletiva para o WGP

Data: 06 de outubro

Horário: a partir das 19 horas

Local: CET Faesa, em Monte Belo, Vitória

CARD DA SELETIVA :

60kg - Patrick Santos x Leonardo Correia

Hamyres Santos x Filipe Nunes

71,8kg - Túlio Siepersky x Jonas Coelho

Iury Souza x Mateus Félix

OUTRAS LUTAS :

52KG - Fabiana Santos x Francieli Kaiser

57KG - Cláudio Evangelista x Camamu

60KG - Maycon Cardoso x Maik Bruno

63,5KG - Fran Magesky x Raquel Silva

69KG - Matheus Freitas x Helber Modesto

Gabriel Teixeira x Milieker Mailer

71,8KG - Gelson Silva x Wanderson Saci

79KG - Deivid Santos x Diego Almeida

81KG - Leonardo Gomes x Gabriel Macaco

Henrique Mazzega x Kayo Lameri