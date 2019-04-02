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Overdose

Lutador de 20 anos morre após ser nocauteado em evento de MMA em Manaus

Mateus Fernandes chegou a ser levado para o hospital, mas veio a óbito após quatro paradas cardíacas

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 14:07

Publicado em 

02 abr 2019 às 14:07
Mateus Fernandes, de 20 anos, morreu de overdose após luta Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
O MMA brasileiro está de luto. O lutador Mateus Fernandes, de 20 anos, morreu após ser nocauteado no terceiro round em um evento de MMA amador, em Manaus. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas veio a óbito após quatro paradas cardíacas.
De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a morte de Matheus foi causada por overdose. O lutador teria feito uso de cocaína antes de subir para a luta.
Fernandes treinava no 'Formando Campeões', um projeto social que ajuda dependentes químicos através das lutas. A coordenadora do projeto, Vanderluce Cantuarias, relatou os últimos momentos de vida do lutador. "Ele fez exames na sexta-feira e estava limpo, mas os ex-alunos nos disseram que ele passou a noite usando drogas", disse Vanderluce.
> No ES, Esquiva analisa luta e come picanha para comemorar vitória
"Ele não parecia ter usado nada. Ele estava suando muito, mas isso é comum, a adrenalina da luta. Ele se saiu muito bem nos primeiros rounds, mas foi acertado no terceiro round e caiu, e então começou a ter convulsões causadas pelas drogas", completou.
"O evento tinha uma estrutura muito boa, mesmo sendo um evento que ainda está começando. Eles tinham uma ambulância particular que estava estacionada num estacionamento privado da casa. Nós, para socorrer com a maior agilidade, levamos o Mateus direto para um carro que parou na porta. Uma Fiorino que levou direto pro hospital", disse Valmir Dieb, técnico do lutador e marido de Vanderluce.

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