Lutador de 20 anos morre após ser nocauteado em evento de MMA em Manaus

Fernandes treinava no 'Formando Campeões', um projeto social que ajuda dependentes químicos através das lutas. A coordenadora do projeto, Vanderluce Cantuarias, relatou os últimos momentos de vida do lutador. "Ele fez exames na sexta-feira e estava limpo, mas os ex-alunos nos disseram que ele passou a noite usando drogas", disse Vanderluce.
"Ele não parecia ter usado nada. Ele estava suando muito, mas isso é comum, a adrenalina da luta. Ele se saiu muito bem nos primeiros rounds, mas foi acertado no terceiro round e caiu, e então começou a ter convulsões causadas pelas drogas", completou.
"O evento tinha uma estrutura muito boa, mesmo sendo um evento que ainda está começando. Eles tinham uma ambulância particular que estava estacionada num estacionamento privado da casa. Nós, para socorrer com a maior agilidade, levamos o Mateus direto para um carro que parou na porta. Uma Fiorino que levou direto pro hospital", disse Valmir Dieb, técnico do lutador e marido de Vanderluce.