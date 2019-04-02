Lutador de 20 anos morre após ser nocauteado em evento de MMA em Manaus

Mateus Fernandes, de 20 anos, morreu de overdose após luta Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

MMA brasileiro está de luto. O lutador Mateus Fernandes, de 20 anos, morreu após ser nocauteado no terceiro round em um evento de MMA amador, em Manaus . Ele chegou a ser levado para o hospital, mas veio a óbito após quatro paradas cardíacas.

De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a morte de Matheus foi causada por overdose . O lutador teria feito uso de cocaína antes de subir para a luta.

Fernandes treinava no 'Formando Campeões', um projeto social que ajuda dependentes químicos através das lutas. A coordenadora do projeto, Vanderluce Cantuarias, relatou os últimos momentos de vida do lutador. "Ele fez exames na sexta-feira e estava limpo, mas os ex-alunos nos disseram que ele passou a noite usando drogas", disse Vanderluce.

"Ele não parecia ter usado nada. Ele estava suando muito, mas isso é comum, a adrenalina da luta. Ele se saiu muito bem nos primeiros rounds, mas foi acertado no terceiro round e caiu, e então começou a ter convulsões causadas pelas drogas", completou.