Lucas Verthein celebra troféu de melhor atleta do remo no Prêmio Brasil Olímpico

Na festa que celebrou os melhores nomes do esporte no ano, Lucas Verthein foi eleito o melhor atleta do remo no Prêmio Brasil Olímpico 2021, realizado na noite desta terça-feira, em Aracaju (SE). Nos Jogos de Tóquio-2020, como único representante do país na modalidade, ele conquistou o melhor resultado de toda a história brasileira em Olimpíadas, o 12º lugar na categoria Single Skiff.- Fico muito feliz de receber esse prêmio, tão importante para nós, atletas, como o melhor do remo no Brasil em 2021. E foi mesmo um ano muito especial pra mim, não só pela qualificação olímpica, mas pela primeira vez um brasileiro ter vencido na categoria Single Skiff nessa classificatória, uma prova muito bem disputada. E esse era o meu grande objetivo. Ainda atingi uma marca expressiva nos Jogos, com o melhor resultado da história do remo, o que me deixa muito orgulhoso e só me motiva para treinar cada vez mais e chegar muito forte em Paris e nas demais competições preparatórias até lá, principalmente os Jogos Pan-Americanos, em 2023, em Santiago - desabafou Lucas Verthein.