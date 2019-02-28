Longe da folia, pastor vai atravessar o ES, correndo, em 7 dias

Enquanto grande parte da população brasileira está curtindo a folia de carnaval, tem gente que preferiu se reclusar no silêncio e se abastecer de muito esforço. É desta forma que serão os próximos dias do pastor e ultramaratonista Carlos Eduardo Conceição, de 39 anos, natural de Viana. A partir desta segunda-feira (04) ele vai, pela quinta vez, atravessar o Espírito Santo de Norte a Sul: correndo!
Serão 441 quilômetros com saída em Pedro Canário e chegada na divisa entre o município capixaba de Presidente Kennedy e o estado do Rio de Janeiro. Tudo isso em apenas sete dias. Pelo menos essa é a missão do corredor, que pretende correr 63 quilômetros diários.
"Neste ano eu quero diminuir os dias na travessia e planejo terminar em uma semana. Em 2015 atravessei o Espírito Santo em dez dias. Em 2016 e 2017 também mantive esse mesmo número. Ano passado consegui fazer em nove e neste ano a promessa é diminuir mais. Vou correr uma maratona na parte da manhã, que são 42km, e uma meia maratona, 21km, na parte da tarde", conta.
Carlos Eduardo terá, porém, um adversário mais ferrenho em 2019: o calor, que tem batido recordes no Estado. Por isso ele esquematizou os horários para iniciar a travessia, descansar e então retornar para cumprir a missão do dia.
"Para tentar amenizar um pouco o desgaste que este forte calor vai causar dividi a corrida em dois turnos, sendo um bem cedo, por volta de 5h até umas 9h15, de 42 quilômetros, e um mais tarde, saindo às 16h até umas 18h20, com os 21 quilômetros restantes".
Nesta quinta edição do desafio, o pastor vai contar com um apoio integral de um carro que vai levar alimentos e líquidos para hidratação, o que vai ser um grande auxiliador para o bom desempenho do atleta.
"Das outras vezes não tive esse acompanhamento por todo percurso e isso acabou me desgastando mais. Agora terei muita água, gelo, isotônicos, suplementos, frutas e barras de cereal. Já tenho também os pontos nas cidades onde irei almoçar e os hotéis que irei dormir."
E se alguém pergunta o motivo que faz Carlos Eduardo correr tantos quilômetros por cinco anos, ele revela. "Eu quero agora ir diminuindo um dia a cada ano de desafio, e no final de 2023 pretendo correr de norte a sul do Espírito Santo em três dias. Esse é meu objetivo e para isso que vou me dedicar. Por isso já vou mais forte este ano", conclui.
Além de pastor em uma igreja Eevangélica de Cariacica, Carlos Eduardo também vende salgados para ajudar nas despesas.