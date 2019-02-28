Longe da folia, pastor vai atravessar o ES, correndo, em 7 dias

Pastor Carlos Eduardo Conceição vai atravessar o Espírito Santo de norte a sul correndo Crédito: Ricardo Medeiros

Enquanto grande parte da população brasileira está curtindo a folia de carnaval, tem gente que preferiu se reclusar no silêncio e se abastecer de muito esforço. É desta forma que serão os próximos dias do pastor e ultramaratonista Carlos Eduardo Conceição, de 39 anos, natural de Viana. A partir desta segunda-feira (04) ele vai, pela quinta vez, atravessar o Espírito Santo de Norte a Sul: correndo!

Serão 441 quilômetros com saída em Pedro Canário e chegada na divisa entre o município capixaba de Presidente Kennedy e o estado do Rio de Janeiro. Tudo isso em apenas sete dias. Pelo menos essa é a missão do corredor, que pretende correr 63 quilômetros diários.

"Neste ano eu quero diminuir os dias na travessia e planejo terminar em uma semana. Em 2015 atravessei o Espírito Santo em dez dias. Em 2016 e 2017 também mantive esse mesmo número. Ano passado consegui fazer em nove e neste ano a promessa é diminuir mais. Vou correr uma maratona na parte da manhã, que são 42km, e uma meia maratona, 21km, na parte da tarde", conta.

Carlos Eduardo terá, porém, um adversário mais ferrenho em 2019: o calor, que tem batido recordes no Estado. Por isso ele esquematizou os horários para iniciar a travessia, descansar e então retornar para cumprir a missão do dia.

"Para tentar amenizar um pouco o desgaste que este forte calor vai causar dividi a corrida em dois turnos, sendo um bem cedo, por volta de 5h até umas 9h15, de 42 quilômetros, e um mais tarde, saindo às 16h até umas 18h20, com os 21 quilômetros restantes".

Nesta quinta edição do desafio, o pastor vai contar com um apoio integral de um carro que vai levar alimentos e líquidos para hidratação, o que vai ser um grande auxiliador para o bom desempenho do atleta.

"Das outras vezes não tive esse acompanhamento por todo percurso e isso acabou me desgastando mais. Agora terei muita água, gelo, isotônicos, suplementos, frutas e barras de cereal. Já tenho também os pontos nas cidades onde irei almoçar e os hotéis que irei dormir."

E se alguém pergunta o motivo que faz Carlos Eduardo correr tantos quilômetros por cinco anos, ele revela. "Eu quero agora ir diminuindo um dia a cada ano de desafio, e no final de 2023 pretendo correr de norte a sul do Espírito Santo em três dias. Esse é meu objetivo e para isso que vou me dedicar. Por isso já vou mais forte este ano", conclui.