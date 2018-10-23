Legião capixaba em quadra na etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro

Demorou, mas a espera acabou. Após ficar oito anos ausente do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, Vila Velha enfim voltará a ver as areias da Praia da Costa repletas de ídolos da modalidade. A partir desta quarta-feira (24), estrelas do porte dos campeões olímpicos de 2016, Alison e Bruno Schmidt, dos campeões mundiais de 2017, André Stein e Evandro, além de uma legião de atletas capixabas com vasta lista de conquistas vão desfilar talento na arena montada nas areias da orla canela-verde.

André Stein e Alison estarão em ação na Praia da Costa até domingo Crédito: Marcelo Prest

Na chave masculina, o Espírito Santo será representado pela dupla genuinamente capixaba formada por Alison e André, além de Vinícius e Fernandão. Esse número pode aumentar caso Luciano, que joga ao lado do carioca Osmar, passe pela fase qualificatória. Já entre as mulheres, apenas Lili, que faz dupla com a catarinense Josi tem presença certa na chave principal, mas assim como no masculino, esse número pode ser maior caso Thâmela Coradello, além da Thais/Gabi superam a fase classificatória. Elize Maia, em disputa de um torneio do Circuio Mundial, no México, será a ausência de maior do Estado no feminino.

Campeão na última vez em que o Circuito esteve em Vila Velha, Alison, o Mamute, demonstra muita confiança para repetir a façanha, desta vez, porém, ao lado do novo parceiro, André Stein.

"Chegamos aqui vindo de duas finais recentes, uma na etapa do Mundial em Moscou e agora mais recente fomos vice na primeira etapa do Circuito Nacional, no Tocantins. Apesar de ser uma parceria nova, pouco mais de quatro meses, estamos em uma evolução constante, mas ela vem dia após dia. Nossa expectativa é a melhor possível, mas o nível é muito alto. Todo mundo que joga o Circuito Mundial está aqui. Só que nós contamos com o terceiro jogador, que é a nossa torcida. A energia do público de Vila Velha é diferente", garante o jogador de 32 anos, que vê no "fator casa" uma vantagem extra para a dupla.

"A areia daqui é diferente, mais pesada e muito fofa, sem contar que esquenta muito rápido. Muitos atletas se incomodam com essa característica. O fato de treinarmos aqui diariamente, já ter as referências pesam a nosso favor", analisa o campeão olímpico.

Oito anos mais novo que Alison, mas não menos campeão, André Stein debutará jogando como profissional na própria cidade. Tentando conter a empolgação, o atleta garante que o trabalho que realiza ao lado de Alison ainda passa por ajustes, porém a sintonia entre os dois vem de longa data. "Ele é uma referência, campeão de tudo. Meu primeiro contato com o vôlei de praia foi aqui, em 2008, quando eu via ele, o Fábio Luiz e outras feras. Hoje formo dupla com ele e tento aprender ao máximo tudo o que se propõe. O Alison é um parceiro de verdade e espero muito que nosso primeiro título seja jogando na nossa casa", vislumbra o atleta de 24 anos.

Mas o caminho da dupla capixaba pode cruzar com um velho conhecido, aliás, nem tão velho assim. Ex-parceiro de André Stein no sub-21, Vinícius Freitas, de 23 anos, e que faz dupla com o baiano Moisés, treina com Alison e André e conhece bem a maneira como jogam.

Vinícius Crédito: Marcelo Prest

"Trabalhamos juntos desde que o André fechou a parceria com o Alison. Às vésperas do torneio é bom estar junto deles. Eles me conhecem e eu os conheço muito bem. É lógico que em situação de jogo, a questão da experiência, comportamento em quadra fazem diferença. Mas é cada um defendendo o seu, ainda mais jogando em casa", avalia o jogador.

Motivações extras

Única representante do Estado já garantida na chave principal feminina, Lili tem bons motivos para acreditar em uma ótima campanha. Campeã em 2013 e terceira colocada em 2011, a jogadora de 30 anos espera por uma dupla comemoração a partir do momento em que entrar em quadra na Praia da Costa.

Lili Crédito: CBV/Divulgação

"Eu faço aniversário na sexta-feira (26) e minha mãe no dia seguinte. Vou aproveitar a etapa para jogar, mas também comemorar com minha família. Tem anos que não passo esse dia em casa e a etapa calhou de ser justamente nesse período. Estou muito feliz. Já peguei pódio duas vezes em Vitória, mas nunca em Vila Velha. Vai que ganho esse presente", brincou a jogadora que faz dupla com Josi.

Se Lili espera ser novamente campeã em casa, no masculino um outro medalhão do vôlei de praia capixaba também tem uma ambição extra para chegar ao lugar mais alto do pódio. Fernando Magalhães, o Fernandão, é irmão de Fábio Luiz, prata nos Jogos de Pequim, em 2008, e vencedor da etapa de Vila Velha no mesmo ano. A meta é clara: manter o título na família.

Fernandão Crédito: CBV/Divulgação

"Naquela ocasião meu irmão (Fábio Luiz) foi o campeão. Eu já fui terceiro em uma etapa do Brasileiro em Vitória (2011), mas em Vila Velha não. Espero que possa ser o vencedor e esse título siga com a família Magalhães. Meu parceiro (já está aqui e estamos treinando muito para isso", explicou o jogador de 31 anos, que forma dupla com Ramon Gomes.

Nostalgia

Quando entrar em quadra ao lado de Oscar, o capixaba Luciano Ferreira passará por momentos de nostalgia. Isso porque quando o circuito desembarcou em Vila Velha em 2008, ele recém havia iniciado no esporte. "Aquela etapa de Vila Velha foi a minha primeira na carreira profissional. Eu comecei bem tarde no vôlei, com 20 anos, e na praia somente com 23. Será meio que um reencontro com meu passado", acredita o atleta de 33 anos.

Luciano, aliás, defende a realização de eventos desse porte como forma de incentivar as novas gerações do Estado. "Quando eu tive o interesse pelo vôlei foi por ver os grandes atletas, a estrutura envolvida em um evento desse porte e isso me motivou a seguir essa carreira. Fui ver o sub-19, fiz uma viradinha (treino leve) com os meninos porque hoje somos espelho para eles. A alegria deles é contagiante", conta.

Luciano Crédito: CBV/Divulgação

A empolgação de Luciano só sai de cena quando ele analisa o nível da competição. "O Circuito Brasileiro é o torneio mais forte do mundo, tudo muito nivelado, um espetáculo lindo para quem assistir. A torcida vai em peso. Quero muito ir bem para retribuir à torcida."

Perfis - Atletas capixabas

1º: Alison Mamute

Cidade: Vitória

Altura: 2,03m

Peso: 102 kg

Idade: 32 anos

Dupla: André Stein (ES)

2º: André Stein

Cidade: Vila Velha

Altura: 2,01m

Peso: 87 kg

Idade: 24 anos

Dupla: Alison Mamute (ES)

3º: Vinícius Freitas

Cidade: Vitória

Altura: 1,98m

Peso: 95 kg

Idade: 23 anos

Dupla: Moisés (BA)

4º: Fernandão

Cidade: Marataízes

Altura: 2,10m

Peso: 102 kg

Idade: 31 anos

Dupla: Ramon Gomes (RJ)

5º: Luciano

Cidade: Vitória

Altura: 1,97m

Peso: 86 kg

Idade: 33 anos

Dupla: Oscar (RJ)

6º: Lili Maestrini

Cidade: Vitória

Altura: 1,85m

Peso: 73 kg

Idade: 30 anos

Dupla: Josi (SC)

2ª Etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia

Local: Arena da Praia da Costa, em Vila Velha

Data: De quarta-feira (24) a domingo (28)

Premiação: R$ 45 mil aos campeões em cada naipe





Fórmula de disputa: As 16 melhores duplas do ranking entram direto na chave principal nos dois naipes. As 8 duplas que avançarem da fase classificatória se juntam, totalizando 24 duplas.

Duplas masculinas: Alison/André (ES), Pedro Solberg/Bruno Schmidt (RJ/DF), Evandro/Vitor Felipe (RJ/PB), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR), Jô/Léo Vieira (PB/DF), Guto/Saymon (RJ/MS), George/Averaldo (PB/TO), Jeremy/Harley (USA/DF), Ricardo/Álvaro Filho (BA/PB), Eduardo Davi/Adrielson (PR), Lipe/Bruno (CE/AM), Vinícius/Moisés (ES/BA), Fernandão/Ramon Gomes (ES/RJ), Lima/Bernardo Lima (SP/CE), Marcus/Pedro Henrique (RJ/PB) e Rafael/Renato (PB).